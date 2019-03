"Chạy trốn thanh xuân" gây ức chế đỉnh điểm: Fan phẫn nộ mong nữ phụ... “thủ tiêu” nam - nữ chính cho "xong chuyện"!

Càng về những tập cuối, bộ phim Chạy trốn thanh xuân càng khiến cho khán giả phải "phát điên" vì diễn biến xoay quanh chuyện tình tay ba của Nam - An - Phi, đặc biệt là thái độ lấp lửng, không rõ ràng của An ( Lưu Đê Ly ).

Mới đây, khi clip giới thiệu tập 35 của bộ phim được tung ra, nó đã gây ra cơn phẫn nộ đỉnh điểm trong cộng đồng mạng. Lý do là bởi trong clip này, nhân vật An tiếp tục cho thấy sự nhu nhược, không dứt khoát của mình khi nghiêng về phía Nam (Mạnh Trường). Còn Phi (Huỳnh Anh), chàng soái ca trong tim mọi cô gái vẫn phải gánh chịu mọi nỗi thiệt thòi như cái cách mà anh bị "ăn hành" suốt hành trình 34 tập phim vừa qua.

Mở đầu cho clip này là việc bà Phương, mẹ Nam ngồi kể lại cho An nghe câu chuyện quá khứ của gia đình. Bà kể rằng sau khi An bỏ đi, Nam đã phát điên tìm kiếm cô suốt 3 tháng trời đến mức bị chảy máu dạ dày nhập viện.

Trong thời gian đó, gia đình bà lại xảy ra biến cố lớn. Ông Hoài - bố Nam lâm bệnh qua đời. Thời gian này, chính Châu là người ở bên giúp gia đình Nam vượt qua sóng gió. Lúc đó, bà Phương đã ép Nam cưới Châu để chạy tang. Thời điểm ấy bà nghĩ rằng cả Châu và Nam đều tốt, hẳn hai người bên nhau sẽ có hạnh phúc tốt đẹp, nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như ngày hôm nay...

Không rõ bà Phương kể câu chuyện này cho An với mục đích gì, chỉ biết là sau khi nghe mọi chuyện, An rưng rưng nước mắt đau khổ, và sau đó, khán giả được chứng kiến cuộc nói chuyện đầy ức chế của An và Phi. Trước mặt Phi, An thẳng thừng tuyên bố: "Anh Nam anh ấy cần em. Chuyện này xảy ra ít nhiều cũng là lỗi do em. Em không biết rằng sự ra đi của em lại gây ra cho anh ấy nhiều đau khổ như thế. Nếu như mà ngày xưa em ở lại...".

Nghe An nói thế, Phi không thể chịu được nữa mà nói cô hãy dừng lại, anh đã hiểu mọi chuyện. Nhưng An thanh minh rằng: "Anh không hiểu gì cả, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!".

Tuy nhiên Phi không muốn nghe giải thích nữa, anh chỉ nói rằng anh không muốn đợi nữa: "Đợi để em gạt bỏ tất cả mọi thứ sau lưng, đợi để em sẵn sàng bắt đầu, và quan trọng nhất là đợi để cảm nhận được tình yêu của em!".

Nghe Phi nói thế, An càng tỏ ra đau khổ bội phần. Liệu cô có thể một lần vì cảm xúc của Phi mà nhún nhường, mà dứt bỏ hoàn toàn với quá khứ không đây?

Sau khi xem clip trích đoạn này, đa phần khán giả tỏ ra phẫn nộ vì thái độ thiếu dứt khoát của An, đặc biệt là câu nói "Anh Nam cần em!" của cô. Fan bức xúc: "Anh Nam cần An còn Phi thì sao? Chẳng lẽ Phi không cần An hay sao? An thật ích kỷ, tại sao chưa bao giờ nghĩ cho Phi như thế?".

Thậm chí, rất nhiều khán giả đã bực tức đến mức muốn cặp đôi nam - nữ chính cùng nhau... biến đi cho khuất mắt. Có fan còn gây cười khi bày tỏ mong muốn nữ phụ Châu sẽ... giết luôn cặp đôi chính đáng ghét này: "Châu ác giết cả Nam và An luôn đi cho đôi chúng nó được toại nguyện. Xem mà bực cả mình!"; "Làm ơn tiễn bà An và ông Nam về hành tinh của hai đứa đi. An chưa bao giờ xứng đáng với tình yêu của Phi, và Nam chưa bao giờ xứng đáng làm anh của Phi cả. Ít thấy bộ phim nào diễn viên chính, nhân vật chính lại bị ghét nhiều như thế này!"; "Thôi lạy biên kịch cho Nam - An về với nhau luôn để anh Phi của chúng tôi được đến với người khác!"...

Tập 35 của Chạy trốn thanh xuân sẽ được lên sóng vào 21h45 thứ 2 ngày 1/4 trên VTV3.

Theo Helino