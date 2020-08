Chàng Tây màu tím trở lại Người Ấy Là Ai tập cuối, tạo nên cú twist khó đỡ

Với sự giúp đỡ nhiệt tình của MC Trấn Thành cùng dàn cố vấn: Hương Giang, Phương Mai, Vũ Cát Tường và Thuận Nguyễn, nữ chính Mai Tường Vân đã có cái kết đẹp cùng BTV điển trai Hồng Sơn ở tập cuối cùng Người Ấy Là Ai mùa 3 .



Bảo Ân là chàng trai lộ diện thứ 4 trong chương trình. Ngoại trừ Hương Giang đoán cực phẩm này màu đỏ thì nữ chính và các cố vấn còn lại nghĩ anh còn độc thân. Trong phần lộ diện của Bảo Ân, Luân Vũ - nam chính tập 2 mùa 3 bất ngờ xuất hiện.

Mỹ nam người nước ngoài xuất hiện tay trong tay Bảo Ân làm cả sân khấu chuyển sang màu tím khiến toàn bộ mọi người đều bất ngờ. Qua phần giao lưu đầy vui nhộn cùng Luân Vũ, Trấn Thành hỏi Bảo Ân đã quen với anh chàng này được bao lâu thì bất ngờ nhận được câu trả lời là khoảng 24 tiếng. Cùng lúc đó, Luân Vũ lột đi tấm bảng màu tím dán trên áo Bảo Ân và để lộ tấm bảng độc thân phía sau khiến cả trường quay đều sửng sốt trước cú chuyển ngoạn mục này.

Trở lại với Bảo Ân, anh chàng hiện tại đang là diễn viên và chuyển vào sống ở Sài Gòn được 6 tháng. "Thanh xuân em đã bỏ lỡ 1 người con gái khá là thông minh và tài giỏi bởi vì cái tôi của em quá lớn. Nhìn thấy Vân em có cảm giác không muốn từ bỏ và muốn sửa lại sai lầm của mình" - Bảo Ân tiết lộ lí do đến với chương trình.

"Em nghĩ đối tượng của anh ấy không phải là em" - Mai Tường Vân đưa ra lí do để chọn Vinh An là chàng trai phải dừng chân đầu tiên. Kết quả đúng như dự đoán của nữ chính, Vinh An là chàng trai màu tím. Anh muốn thông qua chương trình để come out với gia đình. Vinh An tâm sự từ nhỏ đã sống xa gia đình nên có thể bố mẹ vẫn chưa biết về chuyện này nhưng sắp tới anh dự định sẽ dành thời gian ở cùng gia đình nhiều hơn nên muốn có thể thoải mái được là chính mình trong chính ngôi nhà của mình.

Khi được Trấn Thành hỏi đã trải qua mối tình nào chưa, Vinh An chia sẻ đã trải qua 3 mối tình và cả 3 hoàn toàn là những màu sắc riêng biệt. Mối tình đầu tiên là mối tình khiến anh nhớ nhất, đây là mối tình mà Vinh An đơn phương trong khoảng thời gian 4 năm thời cấp 3, cả 2 đã có thời gian ở cùng nhau và xem nhau như anh em trong nhà. "Có những lúc nằm kế bên mình, soạn tin nhắn cho bạn gái... hỏi mình rằng là tin nhắn viết như vậy có đúng hay không" - Vinh An nhớ lại khoảng thời gian ở chung nhà cùng người bạn mà anh đơn phương.

Mối tình thứ 2 là mối tình dạy cho Vinh An nhiều bài học nhất mà đối với anh đó là bài học về sự phản bội. Còn mối tình thứ 3, anh cho rằng cả 2 rất hợp nhau, người này dạy cho anh mạnh mẽ hơn trong cuộc sống tuy nhiên khi quen nhau được 1 khoảng thời gian thì người yêu của anh mất trong 1 vụ tai nạn.

"Trong tình yêu, có 3 điều làm mình đau đớn và mệt mỏi nhất: Thứ nhất yêu đơn phương, thứ 2 bị phản bội và thứ 3 mất đi người mình yêu thương nhất... Khi bạn mất đi những điều tốt đẹp đấy thì vẫn còn 1 thứ tình yêu nữa đó là tình yêu của vũ trụ dành cho bạn. Khi bạn thực sự muốn yêu bản thân mình thì vũ trụ sẽ chung sức giúp bạn đạt được điều đó..." - Hương Giang tiếp thêm động lực cho Vinh An sau những nỗi buồn mà anh đã trải qua.

Chia tay Vinh An, 4 chàng trai còn lại tiếp tục phải vượt qua thử thách đến từ ban cố vấn khi tham gia trò chơi tạo dáng đầy cam go.

Qua mắt quan sát của mình cùng sự hỗ trợ nhiệt tình của ban cố vấn, nữ chính Mai Tường Vân quyết định chàng trai dừng cuộc tiếp theo là Mạnh Hà với dự đoán anh chàng đã có chủ. Không quá bất ngờ khi Mạnh Hà đúng là chàng trai màu đỏ sau phần lộ diện của mình. Mạnh Hà có mặt trong chương trình cùng vợ. Vợ Mạnh Hà chia sẻ 2 vợ chồng gặp nhau trong buổi ăn tối cùng gia đình 1 người thân và từ đó nảy sinh tình cảm.

Sau vòng hashtag và những gửi gắm của các chàng trai ở "1 phút nói thật", nữ chính Mai Tường Vân quyết định trao bó hoa cho biên tập viên Hồng Sơn trước sự ủng hộ của dàn cố vấn. Nữ chính thẹn thùng nói Hồng Sơn chính là gu của mình.

Chàng trai đến từ Hà Nội - Minh Anh lộ diện màu xanh đúng như dự đoán của nữ chính. Tuổi thơ của Minh Anh khá vất vả khi không có bố nên anh dành hết tình cảm cho mẹ của mình và đó cũng là lí do anh chọn hashtag #Vìgiađình. Minh Anh cũng tâm sự mẹ anh là 1 người rất dễ tính và anh chưa bao giờ phải chọn giữa mẹ hay người yêu.

Phần lộ diện được mong chờ nhất đến từ biên tập viên Hồng Sơn cuối cùng cũng đến, tất cả đều hy vọng đây là chàng trai màu xanh tuy nhiên kết thúc lại là màu đỏ khiến Trấn Thành cùng ban cố vấn "đứt từng đoạn ruột".

Hồng Sơn giới thiệu mình hiện tại đang là 1 MC và là 1 biên tập viên. "Xin lỗi Vân khi nãy thấy em run quá nên anh nắm tay em, không ngờ anh khiến em hoang mang hơn... Thật sự là anh vẫn còn độc thân" - câu nói của Hồng Sơn khiến tất cả vỡ òa trong hạnh phúc vì Mai Tường Vân đã chọn đúng chàng trai độc thân cho mình.

Hồng Sơn tâm sự đã từng biết qua Mai Tường Vân ở chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam và rất khâm phục cô gái này ở sự thông minh. Hồng Sơn thấy giữa anh và nữ chính khá giống nhau ở sự nhút nhát nhưng anh vẫn hy vọng sẽ giúp đỡ được Mai Tường Vân mạnh mẽ và dũng cảm hơn trong thời gian sắp tới.

"Ngày hôm nay anh cảm ơn em vì đã chọn anh. Anh không dám nói trước về quãng đường tương lai như thế nào nhưng anh đứng đây với một cảm xúc thật, anh đến đây không phải để chiến thắng chương trình này mà để dắt cô gái váy đỏ này ra về" - Hồng Sơn bày tỏ tình cảm trước nữ chính Mai Tường Vân khiến khán giả đồng cảm với sự chân thành của anh. "Qua các vòng em nhận ra là anh ấy có khá nhiều điểm giống em... Đầu tiên chúng em có thể làm bạn, nói chuyện và chia sẻ, còn sau đó do duyên số" - Mai Tường Vân cũng thể hiện tình cảm của mình trước Hồng Sơn.

Theo Angus (Trí Thức Trẻ)