Cậu bé Got Talent chờ 4 năm để chinh phục đường đua mới

Đăng Quân và Bảo Ngọc đoạt giải quán quân Vietnam Got Talent mùa đầu tiên. 4 năm sau, cậu bé dancesport quyết tâm chinh phục danh hiệu quán quân So You Think You Can Dance phiên bản Việt.

Sau 4 năm, không nhiều người nhận ra quán quân cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt ngày nào bởi cậu bé ấy giờ đã lớn phổng phao. Ở sân khấu Thử thách cùng bước nhảy, Đăng Quân gặp bất lợi bởi cậu không sở hữu ngoại hình bảnh bao như nhiều hot boy khác.

Thế nên, chàng trai 16 tuổi liên tục rơi vào vòng nguy hiểm dù được MC Trấn Thành phong tặng biệt danh “dị nhân” bởi khả năng đáng ngưỡng mộ.

Trấn Thành nhiều lần bày tỏ sự bức xúc vì khán giả ưu ái cho những gương mặt nam thanh nữ tú mà lãng quên tài năng như Đăng Quân. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

Đặt hào quang quá khứ xuống để trở lại vạch xuất phát ban đầu

Khi đăng quang Vietnam’s Got Talent, Đăng Quân chỉ mới 12 tuổi nên về lại Hà Nội tập trung cho việc học. Nhờ tiền thưởng từ chương trình, gia đình có kinh phí sửa lại căn nhà, phần còn lại đầu tư vào việc học nhảy cho con trai.

Ngoài việc học văn hóa, nhảy múa trở thành hơi thở của cậu bé. Đăng Quân biết rằng việc trở thành quán quân ở một cuộc thi chỉ là bước khởi đầu cho hành trình dài và bấy nhiêu đó chưa đủ bởi cậu còn khát khao chinh phục nhiều ngôi vị khác. Bởi thế, cậu ấp ủ tham gia Thử thách cùng bước nhảy bởi đây là cuộc thi nhảy chuyên nghiệp, được khán giả cả nước theo dõi. Nhưng cậu phải chờ suốt 4 năm mới đủ tuổi để tham gia.

Xác định mục tiêu, Đăng Quân lao vào luyện tập, ngoài dancesport, cậu học thêm đương đại và hip hop. Sau nhiều năm miệt mài luyện tập, cậu được tin tưởng giao đứng lớp bộ môn dancesport và hip hop. Sự công nhận ấy, ngoài mặt chuyên môn còn giúp cậu kiếm thêm thu nhập để tự trang trải cuộc sống khi vừa 15 tuổi.

Cậu bé 16 tuổi nhiều lần chấn thương và suýt từ bỏ cuộc thi. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

Từng là quán quân của một cuộc thi, Đăng Quân có khá nhiều áp lực khi đến sân chơi mới. Nhưng sau khi suy nghĩ, cậu biết đặt áp lực lại phía sau, cởi trói bản thân khỏi những định kiến.

Ban đầu, khi bước vào TP.HCM, sống cùng top 19 ở ngôi nhà chung, Đăng Quân không ít lần bị các anh chị trêu chọc: “Quán quân kìa”. Chàng trai 16 tự tin trả lời: “Đó là quá khứ, mọi thứ qua lâu rồi. Hiện tại em ở đây với tư cách một thí sinh và sẽ chiến đấu hết mình để lọt vào top 4”.

Bởi thế, Đăng Quân chưa bao giờ nghĩ bản thân có lợi thế hơn đối thủ khi sở hữu quá nhiều sở trường. Cậu tin khả năng nằm ở tố chất, không phụ thuộc vào thời gian tập luyện. Dù khát khao chinh phục những đường đua mới nhưng cậu bé cũng không đặt nặng danh hiệu.

“Tôi thường đặt ra cho mình những mốc cần thiết và khi vượt qua được, tôi cảm thấy trình độ ngày càng tiến xa. Đó là điều quan trọng nhất, tôi muốn mình ngày càng giỏi hơn bởi nghệ thuật múa có rất nhiều tài năng”, chàng trai 16 tuổi hào hứng.

'Dị nhân' bị khán giả thờ ơ vì vẻ ngoài lạnh lùng

Nếu thí sinh khác chỉ sở hữu một sở trường thì Đăng Quân lại am hiểu cả 3 thể loại khác nhau. Tài năng của chàng trai Hà Nội khiến cả 3 giám khảo thán phục và MC Trấn Thành đặt biệt danh “dị nhân”. Thế nhưng, vũ công cá tính lại không nhận được sự bình chọn của khán giả.

Cậu liên tục rơi vào vòng nguy hiểm và phải nhờ đến solo mới được giám khảo cứu để tiếp tục ở lại. Trấn Thành nhiều lần lên tiếng “cảnh tỉnh” khán giả nhưng Đăng Quân thì vẫn nhẵn mặt ở thử thách 30 giây. Có lẽ sự thay đổi về ngoại hình của chàng trai này đã làm người xem không nhận ra.

Nhưng cậu không trách khán giả bởi sau 4 năm, khá nhiều quán quân được tìm thấy nên việc công chúng có lãng quên mình cũng là điều bình thường. Ngược lại, Đăng Quân xem đây là cơ hội để cậu chinh phục người hâm mộ thêm một lần nữa.

Cũng có ý kiến bảo quán quân Got Talent đáng yêu ngày nào đã không nữa, ở So You Think giờ đây là một chàng trai lạnh lùng, xa cách nên bị giới hạn bình chọn. Khi được hỏi về điều này, Đăng Quân chỉ cười bảo điều đó thuộc về tính cách, khó thể thay đổi được. Cậu tự nhận mình giống ông cụ non bởi cách nghĩ luôn chín chắn, chững chạc hơn so với bạn bè cùng lứa tuổi.

Dù xuất sắc trong từng bài thi nhưng Đăng Quân vẫn liên tiếp rơi vào nhóm nguy hiểm. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

“Tuy rơi vào vòng nguy hiểm nhưng tôi không buồn, ngược lại tôi nghĩ đã đến chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Những lúc thử thách 30 giây, tôi đã viết nên chữ ký cho mình và lấy đó làm tự hào”, vũ công 16 tuổi phấn khích.

Từng là học trò của kiện tướng dancesport quốc tế Chí Anh, cũng quen biết cô giáo Khánh Thi và từng “thọ giáo” John Huy nên người ta bảo Đăng Quân được ưu ái ở cuộc thi này. Trước tin đồn ấy, “dị nhân” của bộ môn múa chỉ cười trừ và khẳng định khả năng của mình được trau dồi nhờ luyện tập miệt mài, không vì quen biết mà trở thành tài năng.

“Tôi yêu nhảy múa và sống chết với nó. Tôi nhảy vì đam mê của chính mình, không phải vì người khác. Bộ môn này rất khắc nghiệt, nếu không có tài năng, không ai có thể tồn tại. Tôi sẽ lấy làm xấu hổ nếu mình không có thực tài mà lại được thầy cô cứu hết lần này đến lần khác”, Đăng Quân khẳng định.

Cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy mùa thứ 5 bắt đầu tuyển sinh trên cả nước từ tháng 9/2016. 20 vũ công xuất sắc bước vào hành trình chinh phục danh hiệu Vũ công được yêu thích nhất với giải thưởng 500 triệu đồng. Mỗi tuần, 2 vũ công nam và nữ sẽ bị loại khỏi cuộc thi.

Đăng Quân hiện ở top 6. Chung kết sẽ diễn ra tối 21/1.

