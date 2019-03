Cảnh Tăng Thanh Hà vô tư thay áo, suýt lộ ngực ở "Mỹ nhân kế" bất ngờ bị “đào mộ” gây xôn xao

Mỹ nhân kế là bộ phim điện ảnh cuối cùng mà Tăng Thanh Hà tham gia. Đây cũng là dự án ồn ào, thu hút sự chú ý bậc nhất của "ngọc nữ màn ảnh" trước khi cô nàng trở thành con dâu nhà tỷ phú. Tưởng rằng mọi chuyện đã đâu vào đấy thì bất ngờ thay, đoạn video clip Tăng Thanh Hà thay áo đến suýt lộ ngực rồi sau đó lại quay cảnh tắm tiên với Ngọc Quyên - Diễm My 9X trong Mỹ nhân kế bất ngờ bị lục lại. Đoạn clip này đang được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ lan truyền nhanh chóng mặt.

Không những thế, cảnh "tắm tiên" của Tăng Thanh Hà với Ngọc Quyên - Diễm My cũng được bàn tán nhiều. Dưới làn nước mờ ảo và lớp áo mỏng manh, Tăng Thanh Hà bị Ngọc Quyên trách mắng và xảy ra xô xát. Tăng Thanh Hà liên tục bị bạn diễn dìm xuống nước. Sau khi hoàn thành xong cảnh này, nữ diễn viên đã kêu than vì phải uống quá nhiều nước.

Mỹ nhân kế là bộ phim do Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn và viết kịch bản. Truyện phim xoay quanh băng nhóm của Kiều Thị (do Thanh Hằng thủ vai) và các nữ sát thủ trá hình kiều nữ ở Đường Sơn quán: Đào Thị (Ngọc Quyên), Mai Thị (Diễm My 9x) và Liễu Thị (Kim Dung). Họ cướp của người giàu, quan lại tham ô với mong muốn tích đủ số tiền để có được cuộc sống như ý.

Ngay khi mới ra mắt, Mỹ nhân kế đã nhận nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả. Nhiều người cho rằng Mỹ nhân kế là một cột mốc của điện ảnh Việt, nhưng cũng có không ít ý kiến chê bai phim nhạt, có nhiều lỗi sơ đẳng.

Chỉ trong hơn nửa tháng phát hành tại các cụm rạp trên toàn quốc, bộ phim đã đạt doanh thu đến 52 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần kinh phí làm phim (17 tỷ đồng), trở thành một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất được ghi nhận tại thị trường phim ảnh Việt Nam thời điểm 2013. Bộ phim đồng thời cũng giúp đưa tên tuổi Tăng Thanh Hà - Thanh Hằng lên một tầm cao mới.

Theo Helino