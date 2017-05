Cẩm Vân gây xúc động khi hát 'Cát bụi' cùng 2 học trò Đông Nhi

Tối 28/5, đêm Chung kết 1 chương trình The Voice - Giọng hát Việt 2017 lên sóng. Trong đêm thi, top 4 gồm Ali Hoàng Dương, Anh Tú, Hiền Hồ và Hiền Mai trình diễn hai tiết mục là solo và song ca cùng khách mời. Đặc biệt, kết thúc chương trình, MC công bố Ngô Anh Đạt, team Noo Phước Thịnh sẽ được quay lại cùng tham gia đêm chung kết nhờ bình chọn của khán giả.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ trong đêm thi là tiết mục cuối cùng của Anh Tú đến từ team Đông Nhi. Nam thí sinh hòa giọng cùng nữ ca sĩ Cẩm Vân và bé Nhật Minh - Quán quân The Voice Kids 2015 qua ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mang tên Cát bụi. Giọng ca ở 3 thế hệ đã tạo nên một tiết mục ý nghĩa khiến 4 huấn luyện viên (HLV) phải đứng lên dành những tràng vỗ tay.

Nhận xét về tiết mục này, HLV Thu Minh tỏ ra xúc động: "Một ý tưởng rất tuyệt vời, chị như sống lại những ngày tháng khi còn được đi hát chung một sân khấu với chị Cẩm Vân. Lâu rồi không nghe chị Vân hát khi chị cất giọng lên thì đúng nghĩa The Voice. Anh Tú là người rất may mắn khi nhận được sự hỗ trợ của chị Cẩm Vân và bé Nhật Minh, không cần bàn cãi đây là tiết mục tuyệt vời".

Tiết mục của Ali Hoàng Dương trong đêm thi được dàn dựng đặc biệt. Lần đầu tiên trên sân khấu The Voice, anh hòa giọng cùng nhiều nghệ sĩ đã làm mẹ, trong đó có HLV Thu Minh qua màn hình led và thể hiện ca khúc Đừng để con một mình, sáng tác mới của Trang Pháp. Ca khúc nói về cuộc sống hiện đại bận rộn khiến cha mẹ không có thời gian chăm sóc con nhỏ để một phút giây nào đó những mối nguy hiểm bên ngoài làm nên "vết sẹo" đau lòng.

Kết thúc phần thi, nam thí sinh nhận được lời khen ngợi và cảm ơn từ các HLV. Đông Nhi nói: "Bài hát của em sẽ giúp các phụ huynh nhận thấy xung quanh mình cần lắm sự bảo vệ hay chung tay góp sức giữ gìn tương lai của những mầm non. Chị thật sự rất xúc động, chúc mừng em".

Trong phần song ca, Hiền Mai team Noo Phước Thịnh dịu dàng, ngọt ngào bên Hoài Lâm và cả 2 hòa mình trong những giai điệu êm đềm của ca khúc Về đi em. Phụ họa cho tiết mục của cặp đôi là bối cảnh chốn quê bình yên, giản dị như để quên đi hết sự tấp nập của phố thị. HLV Thu Minh chia sẻ cô cảm thấy "rợn da gà" khi nghe Hoài Lâm thể hiện những câu hò đầu tiên. Nữ ca sĩ cũng khen ngợi Hiền Mai tự nhiên đến mức "diễn như không".

Nếu Hoài Lâm hỗ trợ Hiền Mai thì Soobin Hoàng Sơn lại cùng "búp bê" Hiền Hồ tạo nên cặp song ca đẹp từ ngoại hình đến lời ca. Sân khấu của cặp đôi đậm chất "ngôn tình" khi Hiền Hồ hóa thân thành cô nàng kiêu kỳ được "Hoàng tử" Soobin Hoàng Sơn theo đuổi.

Ở phần solo, Anh Tú thể hiện ca khúc tự sáng tác mang tên Cứ đi nói về những khó khăn cũng như nghị lực mạnh mẽ của chính bản thân khi tham gia cuộc thi. Ca khúc mang giai điệu sâu lắng và ca từ ý nghĩa đã chạm đến cảm xúc của người nghe. HLV Tóc Tiên dành cho Anh Tú hai từ "trưởng thành" và cảm nhận được rằng Đông Nhi đang rất hãnh diện về học trò của mình.

Hiền Mai gây bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu với mái tóc nổi bật, kèm theo đó là phong cách quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn với bản mashup Who is loving you - Feeling good. Để tiết mục thêm hấp dẫn, Hiền Mai còn khoe những bước nhảy điêu luyện.

Hiền Hồ đến từ team Tóc Tiên thể hiện sáng tác mới của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương mang tên Chạy đi thôi. Không đơn thuần là một nàng công chúa xinh đẹp, Hiền Hồ trở nên cá tính và mạnh mẽ. Sự lột xác của cô được các HLV dự đoán là sẽ sẵn sàng cho ra một cú hit sau cuộc thi.

Sau phần thi đầu đầy sâu lắng, xúc động, Ali Hoàng Dương trở lại phong cách nam tính, cuốn hút quen thuộc. Anh thể hiện một sáng tác mới của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương mang tên Let her go. Ca khúc mang giai điệu sôi động, tiếp tục giúp Ali phát huy thế mạnh làm chủ sân khấu với những bước nhảy đẹp mắt.

Chung kết xếp hạng The Voice - Giọng hát Việt 2017 sẽ được trực tiếp vào lúc 21h ngày 4/6 trên kênh VTV3.

Theo Zing