'Bống Bống Bang Bang' là MV đầu tiên của Vpop đạt 200 triệu lượt xem

Gần một năm sau ngày tan rã, nhóm nhạc 365 được đón nhận kỷ lục mới nhờ MV cuối cùng mang tên Bống Bống Bang Bang. Vào ngày 12/6, sản phẩm này đã chính thức đạt 200 triệu lượt xem trên YouTube. Bống Bống Bang Bang ra mắt vào ngày 27/6/2016 và là MV đầu tiên của Vpop đạt 200 triệu lượt xem.

Ca khúc là nhạc phim của dự án điện ảnh Tấm Cám: Chuyện chưa kể và do nhạc sĩ OnlyC sáng tác dựa trên câu chuyện cổ tích Tấm Cám. Trong MV, các chàng trai 365 hóa thân thành những nhân vật dân gian quen thuộc như Trạng Tí, Dần béo, Cả Mẹo trong bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt.

Với giai điệu vui tươi, ca từ gần gũi, bài hát nhận được nhiều sự yêu mến, đặc biệt, đối tượng đóng góp lượng view lớn nhất cho MV chính là các em nhỏ.

Chia sẻ về thành tích khủng của ca khúc, rất nhiều bậc phụ huynh tâm sự rằng họ bật Bống Bống Bang Bang hàng ngày vì sự yêu thích của con em. "Thấy mấy bé thiếu nhi thích bài này lắm, có chăng một ngày xem 3 lần cho bé ăn 3 bữa", khán giả Lê Quang Dũng bình luận.

Bống Bống Bang Bang chính thức đạt 200 triệu lượt xem.

Đây cũng là MV cuối cùng của 365 trước khi nhóm nhạc này tuyên bố tan rã và các thành viên phát triển sự nghiệp solo. Hiện tại, Isaac đảm nhận vai trò giám khảo Vietnam Idol Kids, em út S.T sau khi tham gia The Remix tiếp tục xuất hiện trong chương trình Be A Star, Jun là thí sinh của Gương mặt thân quen, trong khi đó, Will vừa gây chú ý khi tham gia diễn xuất trong bộ phim nổi tiếng Em chưa 18.

Ngoài Bống Bống Bang Bang, một sản phẩm khác cũng đang tiến gần đến mốc 200 triệu lượt xem, đó chính là Xúc xắc xúc xẻ của bé Bảo An. Hiện MV này đã đạt được 191 triệu lượt xem.

Ngoài ra, Vpop còn 7 MV khác đạt trên 100 triệu lượt xem, bao gồm Chúng ta không thuộc về nhau, Lạc trôi, Nơi này có anh (Sơn Tùng M-TP), Phía sau một cô gái (Soobin Hoàng Sơn), Vợ người ta (Phan Mạnh Quỳnh) và Bé chút chít, Mẹ ơi tại sao (Bảo An).

