Bom tấn của chồng cũ Song Hye Kyo sẽ ra rạp vào tháng 9

Gần đây, nhà sản xuất tung ra thêm vài hình ảnh của Song Joong Ki trong phim, cho thấy tạo hình trẻ trung và năng động của anh trong vai một nhà du hành vũ trụ. Đây là phim điện ảnh đầu tiên của Hàn Quốc khai thác đề tài không gian, đặt bối cảnh năm 2092, kể về cuộc phiêu lưu của một phi hành đoàn thuộc con tàu quét dọn ngoài vũ trụ có tên Victory. Tình cờ phát hiện ra robot hình người Dorothy sở hữu lượng lớn vũ khí, họ bước vào cuộc giao dịch đầy mạo hiểm.



Song Joong Ki đóng chính trong phim Space Sweepers.

Sau thời gian chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, đoàn phim Space Sweepers dự kiến tổ chức họp báo vào 18/8 và đưa phim ra rạp trong tháng 9. Hãng phim đang bắt đầu chiến dịch quảng bá cho bộ phim. Dự án được đầu tư 24 tỷ Won (hơn 20,1 triệu USD). Từ hôm 22/7, nhà sản xuất chính thức gọi vốn cộng đồng cho bộ phim với mong muốn tìm nguồn đầu tư từ công chúng Hàn Quốc.

Đại diện nhà phát hành cho hay đây là cơ hội hiếm có để khán giả đại chúng tham gia đầu tư cho một phim bom tấn - việc mà trước giờ chỉ có các đơn vị làm phim mới có thể thực hiện. Họ cũng kỳ vọng Space Sweepers góp phần giải cứu rạp chiếu Hàn Quốc sau giai đoạn "đóng băng" vì dịch bệnh.

Các nhân vật trong phim Space Sweepers.

Space Sweepers có tựa gốc là Victory. Đây là dự án đầu tiên Song Joong Ki góp mặt sau khi ly dị Song Hye Kyo. Đầu năm nay, công việc của Joong Ki đảo lộn khi đại dịch bùng phát. Đang quay dở phim Bogotá ở Colombia, anh cùng đoàn phim phải "chạy dịch" về nước. Bộ phim đó hoãn tới năm sau thực hiện tiếp. Vì phải tập trung cho việc PR phim Space Sweepers, anh từ chối vai diễn chính trong phim Season of You and Me. Ngoài ra, phần 2 phim Biên niên ký Arthdal anh đóng chung với Jang Dong Gun cũng chưa có ngày quay cụ thể.