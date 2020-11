“Biến mất” thời gian dài, Á hậu Hoàng My bất ngờ tái xuất

Cụ thể, trong bộ ảnh beauty queen quảng bá, 9 người đẹp được chia thành 3 đội chơi: Quai thao, Nón lá và Khăn rằn – những vật dụng đặc trưng đại diện cho văn hóa ba miền Bắc, Trung, Nam.

Team Khăn Rằn gồm 3 Á hậu 1: Võ Hoàng Yến (Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008), Hoàng My (Á hậu 1/Đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2011), Kim Duyên (Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019).

Đáng chú ý, đây là lần hiếm hoi Hoàng My xuất hiện trở lại showbiz, đặc biệt là chương trình thực tế kể từ sau những ồn ào cách đây 3 năm. Được biết, vài năm trở lại đây, Hoàng My đang hoạt động với vai trò một đạo diễn phim tài liệu.

Với lần tái xuất này, nàng Á hậu cùng team Khăn Rằn quảng bá du lịch Việt Nam với slogan: "Team Khăn Rằn, Những cô gái mặn chằn, Rất thăng bằng, Nhưng vô cùng khó nhằn". Điều này hứa hẹn sẽ khiến hai đội chơi còn lại phải dè chừng vì độ chịu chơi, sẵn sàng "xông pha" trong các thử thách.

Sau thời gian vắng bóng, Hoàng My vẫn khiến khán giả hút hồn bởi nhan sắc rạng rỡ

Đối thủ của team Khăn Rằn là team Quai Thao gồm: Ngọc Diễm – Hoa hậu Du lịch 2008, Ngọc Châu – Hoa hậu Siêu quốc gia Châu Á 2019, Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2016, Tường Linh – Hoa hậu Liên lục địa Việt Nam 2017.

Mặc dù xuất thân từ nhiều cuộc thi sắc đẹp khác nhau nhưng Team Quai Thao có điểm chung về nhiệt huyết, sự thông minh và được hai đội chơi còn lại đánh giá là "nguy hiểm" trong hành trình. Team Quai Thao có slogan: "Team Quai Thao, Đi mau mau, Ăn ào ào, Nhưng không tào lao".

Team Quai Thao thu hút bởi sự trở lại của Hoa hậu Du lịch 2008 Ngọc Diễm

Cuối cùng, team Nón Lá được đánh giá là có lợi thế về sức trẻ khi các người đẹp đều thuộc thế hệ 9X. Team bao gồm 3 người đẹp: Khánh Vân – Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Mâu Thuỷ - Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017/Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2013, Hương Ly – Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019/ Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2015.



Đáng chú ý ở team Nón Lá là sự xuất hiện cạnh nhau của Mâu Thuỷ và Hương Ly khiến nhiều người nhớ lại những màn "đấu khẩu kịch liệt" trong một số chương trình trước đây. Thậm chí, Hương Ly từng gay gắt lên tiếng: "Cảm thấy nó thật là mâu thuẫn đó chị, chị là Mâu Thủy chứ đâu phải mâu thuẫn đâu".

Dường như Mâu Thuỷ và Hương Ly đã bỏ qua mọi khúc mắc trong quá khứ, cùng nhau đứng chung một đội với slogan: "Team Nón Lá, thích uống trà đá, sẵn sàng khám phá, khắp Việt Nam ta", team Nón Lá có lợi thế về sức trẻ khi các người đẹp đều thuộc thế hệ 9x.

Team Nón Lá với slogan: "Team Nón Lá, Thích uống trà đá, Sẵn sàng khám phá, Khắp Việt Nam ta".

Thông qua bộ ảnh, 09 hoa hậu, á hậu muốn gửi đến thông điệp là người trẻ, hãy khám phá, thử thách bản thân và vượt qua những giới hạn, mỗi chuyến hành trình không chỉ giúp ta trưởng thành hơn mà còn là kỷ niệm tuyệt vời của tuổi thanh xuân.

Võ Hoàng Yến, Hoàng My, Ngọc Diễm là những người đẹp thuộc thế hệ đi trước, có nhiều năm hoạt động trong làng giải trí và đang trong thời kỳ mặn mà nhan sắc, viên mãn về sự nghiệp. Tham gia "Đi Việt Nam đi – Vietnam why not" chính là cơ hội để các người đẹp một lần nữa sống lại quãng thời gian ý nghĩa của tuổi trẻ, tạm gác công việc qua một bên và khám phá vẻ đẹp Việt Nam. Những người đẹp thuộc thế hệ đàn em như: Khánh Vân, Mâu Thuỷ, Kim Duyên, Hương Ly, Ngọc Châu, Tường Linh lại luôn sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm từ đàn chị, thông qua những chuyến đi sự tương tác, cọ xát thực tế sẽ giúp các người đẹp hiểu nhau hơn.

