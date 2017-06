Bích Phương suýt khóc khi nghe cô bé hát 'Ru lại câu hò'

Tối 9/6, 10 thí sinh xuất sắc nhất chương trình Thần tượng Âm nhạc nhí 2017 gồm Quang Linh, Huỳnh Phúc, Gia Bảo, Thiên Khôi, Quốc Đạt, Thu Uyên, Minh Hiền, Thảo Nguyên, Hà Chi và Thanh Ngọc bước vào đêm thi đầu tiên của vòng Gala.

Với chủ đề Mùa hè trong em, các thí sinh sẽ được kể những câu chuyện âm nhạc gắn liền với những kỷ niệm về một mùa hè đáng nhớ của riêng mình.

Là một trong những giọng ca được ban giám khảo đặt nhiều kỳ vọng bởi chất giọng sáng nhưng vô cùng ngọt ngào, Thu Uyên tiếp tục gây bất ngờ khi thể hiện bài hát Ru lại câu hò. Không chỉ khắc phục lỗi quên lời trong tuần trước, lần này cô bé còn khiến Isaac phải “mệt tim”.

Thu Uyên ngọt ngào với ca khúc âm hưởng dân ca Ru lại câu hò. Ảnh: Ân Nguyễn.

Nam giám khảo lý giải: “Khi nghe con hát giống như lấy kim chích vào tim chú vậy. Giọng con hát rất trong, truyền cảm, ngọt như mía lùi”. Dù truyền tải cảm xúc vào từng câu hát rất tròn trịa, trơn tru nhưng Thu Uyên vẫn làm nên cao trào cho bài hát, với lý do này, Isaac không ngần ngại khi cho rằng đây là phần trình diễn hay nhất từ đầu chương trình đến giờ.

Bích Phương thổ lộ suýt khóc khi nghe Uyên hát bởi ngoài giọng hát quá cảm xúc, cô bé còn "trong sáng, giản dị như một bông lúa. Cô phải ngắm nhìn con mãi. Cái hào quang mà con toả ra trên sân khấu không phải là cái gì chói chang. Nó rất dịu dàng và nó thấm dần vào tâm hồn của mọi người”.

Cách cô bé này toả sáng qua từng vòng thi cũng khiến cho nữ giám khảo vô cùng tự hào.

Ban giám khảo dành nhiều lời khen cho cô bé xinh xắn. Ảnh: Ân Nguyễn.

Một thí sinh có màn trình diễn nhận nhiều lời khen trong Gala 1 là Thiên Khôi.

Sau những vòng thi chưa thật sự để lại dấu ấn, cậu bé lần này có màn lột xác ngoạn mục khi mang đến tiết mục I’m in love with a monster vô cùng máu lửa và bùng nổ. Ngoài giọng hát, phong cách trình diễn đầy lôi cuốn của “cậu bé Mai-Ka” khiến Isaac khen em là một trong những thí sinh quyến rũ nhất Idol Kids mùa thứ 2.

Ngoài ra, anh còn “bóc mẽ” hai nữ giám khảo đã hoàn toàn chìm đắm trong tiết mục và không còn biết đến bất cứ thứ gì xung quanh.

Thiên Khôi máu lửa từ giọng hát đến phong cách biểu diễn. Ảnh: Ân Nguyễn.

Quá phấn khích, Văn Mai Hương lập tức khẳng định: “Thiên Khôi là của Hương. Thật ra, trong hai vòng vừa qua có nhiều câu hỏi đặt ra cho cô chú tại sao là Thiên Khôi thì ngày hôm nay đã có câu trả lời. Phải là Thiên Khôi. I’m in love with you”.

Đáp lại lời “tỏ tình” của nữ giám khảo, Thiên Khôi cũng thú nhận: “I’m in love with you, too” (Con cũng yêu cô).

8 thí sinh nhí còn lại cũng mang đến những màn trình diễn thú vị khác gồm Minh Hiền (hát Em bé bán diêm), Gia Bảo (Hello Vietnam), Quang Linh (Về quê ngoại), Thảo Nguyên (Và ta đã thấy mặt trời), Thanh Ngọc (Chợt như giấc mơ), Huỳnh Phúc (Phương xa nhớ mẹ), Quốc Đạt (Chạy) và Hà Chi (Cha và con).