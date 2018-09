Bất chấp 'yêu' An Nguy, Kiều Minh Tuấn tung hứng ăn ý với Cát Phượng

Trong tập 10 Giọng ải giọng ai phát sóng vào tối 29/9, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng xuất hiện cùng nhau với tư cách khách mời. Cả hai diện cùng kiểu trang phục với màu vàng ton-sur-ton.

Cùng với cặp sao, NSƯT Kim Tử Long và NSƯT Thoại Mỹ cũng tham gia với vai trò ca sĩ khách mời. Dù ở hai đội khác nhau nhưng Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng tỏ ra ăn ý khi phán đoán các giọng ca bí ẩn.

Ở phần giới thiệu khách mời, MC Đại Nghĩa giới thiệu Cát Phượng trước. Trên sân khấu, cô giục đồng nghiệp nhanh chóng giới thiệu Kiều Minh Tuấn với lý do "đứng đây một mình cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn quá".

Kiều Minh Tuấn gây ồn ào thời gian qua khi tuyên bố có tình cảm với An Nguy .

Ở vòng 1, sau khi xem đoạn video về cô thợ may áo dài, Cát Phượng cho rằng với khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn, miệng chúm chím, thí sinh sẽ hát dở giống mình.

Cùng quan điểm với bạn đời, Kiều Minh Tuấn đoán cô gái hát không hay vì bụng phẳng. Khi phán đoán về thí sinh thứ 2, NSƯT Thoại Mỹ cho rằng thí sinh có "hơi thở".

Ngay lập tức, Cát Phượng giới thiệu Kiều Minh Tuấn là người có "hơi thổ". Hưởng ứng với bạn đời, Kiều Minh Tuấn thể hiện chất giọng của mình khiến các nghệ sĩ bật cười.

Ở phần nhận xét khác, Cát Phượng tiết lộ giọng hát của mình tùy vào tâm trạng, có lúc hát hay, có lúc hát dở. Ngay lập tức Kiều Minh Tuấn chọc bạn đời "không chuyên nghiệp" khiến Cát Phượng cười phá lên. Anh cũng cười vui vẻ.

Sau đó, Kiều Minh Tuấn liên tục pha trò khi nhận xét khiến Cát Phượng cười vui vẻ. Nhà sản xuất cho biết tập phát sóng này được ghi hình vào ngày 22/8, chỉ 2 tuần trước khi Kiều Minh Tuấn cùng An Nguy công khai "tình cảm".

Cát Phượng vui vẻ, thoải mái khi khi tham gia gameshow.

Khi đó, Kiều Minh Tuấn thừa nhận có tình cảm với hot blogger 30 tuổi sau khi đóng cặp trong phim Chú ơi đừng lấy mẹ con. An Nguy giải thích cô yêu bạn đời của Cát Phượng vì ảnh hưởng của vai diễn. Sau khi đoàn phim đóng máy, An Nguy trở về Mỹ để cố gắng thoát khỏi tình cảm nhưng không thành công.

Kiều Minh nói rằng tình cảm của anh đối với Cát Phượng hiện tại chủ yếu là tình nghĩa chứ không còn nhiều tình yêu. Những phát ngôn của Kiều Minh Tuấn - An Nguy nhận chỉ trích gay gắt từ công chúng. Nhiều người cho rằng đây là chiêu trò PR phim Chú ơi đừng lấy mẹ con và kêu gọi tẩy chay bộ phim.

Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng có 10 năm bên nhau, bất chấp khoảng cách lớn về tuổi tác. Nam diễn viên Em chưa 18 từng có nhiều chia sẻ lãng mạn về tình yêu dành cho Cát Phượng.

Kiều Minh Tuấn

Kiều Minh Tuấn được khán giả biết đến từ các vai diễn hài hước trong các phim "Scandal", "Sơn đẹp trai" và "Bụi đời Chợ Lớn". Sau hàng loạt vai phụ trên màn ảnh Việt, Kiều Minh Tuấn lần đầu đóng vai chính và gặt hái nhiều thành công trong bộ phim “Em chưa 18”. Nam diễn viên này còn được biết đến qua mối tình cùng với nữ diễn viên hài Cát Phượng.

Ngày sinh: 26/2/1988

Quê quán: Bà Rịa Vũng Tàu

Phim tham gia: Bụi đời Chợ Lớn, Scandal 2, Nắng, Lộc Phát, Em chưa 18,...

Nguỵ Thiên An

An Nguy có tên đầy đủ là Nguỵ Thiên An là một vlogger nổi tiếng với các vlog hài hước và được nhiều bạn trẻ yêu thích. Sau đó, An Nguy chuyển hướng sang lĩnh vực nghệ thuật khi tham gia đóng vai chính trong bộ phim "Chờ em đến ngày mai" và tham gia cuộc thi The Face Việt Nam năm 2016.

Ngày sinh: 31/8/1987

Quê quán: Hà Nội

Theo Zing