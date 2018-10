Ba phim Việt về bùa ngải

Trong dòng phim kinh dị của điện ảnh Việt Nam, các câu chuyện oan hồn ám ảnh chiếm phần chủ đạo. Ít được khai thác hơn, song đề tài bùa ngải cũng tạo được đời sống riêng với màu sắc huyền hoặc, ghi dấu hai tác phẩm ấn tượng cùng ra mắt năm 2012 là Lời nguyền huyết ngải và Scandal: Bí mật thảm đỏ. Phát hành gần đây nhất, Người bất tử của đạo diễn Victor Vũ cũng ghi thêm tên vào nhóm này.

Lời nguyền huyết ngải - bùa ngải giết người sống, hồi sinh người chết

Trình chiếu vào đầu năm mới 2012, Lời nguyền huyết ngải mang đến màu sắc khác biệt hoàn toàn so với các phim tình cảm hài thường thấy trong các mùa phim Tết. Bộ phim mở đầu khi ba sinh viên Bình (Phan Anh), Tùy (Đỗ Văn Hoàng) và Khải (Trịnh Minh Huy) vô tình tìm thấy một mẫu cây ngải trong nhà của thầy Hoàn Sinh (NSƯT Thành Lộc). Tìm đến một căn nhà cổ, họ phát hiện ra thuật luyện ngải bằng máu người của tộc người Sắng La và bị cuốn vào nhiều chuyện ma quỷ đáng sợ.

Lời nguyền huyết ngải không tràn ngập tình huống gây giật mình như nhiều phim kinh dị phổ thông theo phong cách Hollywood. Trái lại, bộ phim dùng không khí tĩnh mịch làm khán giả vừa sợ hãi vừa tò mò. Trên nền phim tăm tối và u ám, Thánh Cô Chiêu Dương (Yu Dương) xuất hiện với vẻ lạnh lùng, không rõ là người hay ma càng tô đậm màu sắc kỳ bí của câu chuyện.

Thánh Cô Chiêu Dương do Yu Dương đóng mang tạo hình kỳ bí. Ảnh: Galaxy Cinema

Họa sĩ thiết kế dành nhiều tâm huyết để thiết kế cây ngải hút máu người cùng nghi thức luyện ngải rùng rợn, tạo nên vẻ sống động cho bộ phim. Bùa ngải hút máu người, làm người chết hồi sinh chỉ là lớp nghĩa bề mặt, là phương tiện để đạo diễn Bùi Thạc Chuyên phản ánh bản chất độc ác của con người. Trong một buổi chiếu giao lưu năm 2012, anh chia sẻ, bản chất con người mới là đáng sợ nhất, không phải ma quỷ. Vị đạo diễn nổi tiếng hướng bộ phim theo phong cách phim ly kỳ - tội ác nhiều hơn.

Scandal: Bí mật thảm đỏ mượn bùa ngải để trả thù

Scandal: Bí mật thảm đỏ của đạo diễn Victor Vũ là một bộ phim vừa diễn giải quan niệm tâm linh của người phương Đông, vừa phản ánh chân thực một mặt của làng giải trí Việt. Trong phim, Ý Linh (Vân Trang) và Trà My (Maya) là hai ngôi sao nổi bật của showbiz. Vì đố kỵ, Trà My công bố video bán dâm của Ý Linh khiến cô đánh mất gia đình và sự nghiệp. Để trả thù, Ý Linh nhờ đến thuật bùa ngải để hãm hại Trà My, nhưng bản thân cô không may bị tà ma khống chế đến mức điên loạn.

Bộ phim mang diện mạo đầy kịch tính chủ yếu thông qua những chuyện kỳ lạ ập đến với nữ chính Ý Linh. Cơ thể ngày một tiều tụy, nữ diễn viên luôn bắt gặp những bóng ma quanh mình và đối diện nhiều chuyện bất hạnh. Trong phim, Victor Vũ cũng dàn dựng một vài tình huống Ý Linh tiếp xúc với thầy phù thủy, được làm phép tâm linh và được “chẩn đoán” bị chơi ngải.

Maya (trái) và Vân Trang vào vai hai ngôi sao trẻ đối đầu nhau trong phim

Tuy nhiên tới phút chót, chân tướng sự việc mới được hé lộ. Ý Linh thực chất bị Thiện (Minh Thuận) - một nhà sản xuất quyền lực cho uống thuốc ảo giác. Chuyện bùa ngải chỉ là màn kịch do Thiện dựng nên để khống chế hai ngôi sao trẻ. Với kết phim như vậy, Scandal: Bí mật thảm đỏ phù hợp là phim tâm lý mang yếu tố tâm linh hơn là một phim kinh dị tâm linh thuần chất. Dù vậy, tác phẩm vẫn thành công trong việc khơi gợi cảm giác rùng rợn nơi người xem.

Người bất tử - trả giá đắt cho bùa ngải bất tử

Khởi chiếu hôm 26/10, Người bất tử đào sâu hơn đề tài bùa ngải so với hai bộ phim kể trên. Trong phim, Hùng (Quách Ngọc Ngoan) luyện ngải để trả thù những kẻ hãm hại mình, đồng thời biến bản thân thành người bất tử. Anh không ngờ rằng cái giá phải đánh đổi cho sự trường sinh này quá đắt, gieo rắc đau đớn cho những người anh thương yêu và cho chính mình.

Đạo diễn Victor Vũ dành thời lượng khá lớn để miêu tả tỉ mỉ nghi thức luyện ngải cùng sự biến đổi của nhân vật Hùng khi bị tà ma nhập xác. Trong cơ thể Hùng tồn tại hai linh hồn: một nửa là bản chất của anh vốn mang nhiều thù hận và tham vọng, nửa còn lại càng độc ác và tàn nhẫn.

Đôi mắt Hùng hóa đen khi "tâm ma" trỗi dậy

Mỗi khi “tâm ma” trỗi dậy, đôi mắt Hùng hóa đen và mặt, cổ, tay của anh nổi gân xanh vằn vện. Ban đầu, Hùng muốn lợi dụng bùa ngải để trường sinh bất tử, nhưng sau cùng, anh bị bùa ngải khống chế . Bằng cách khắc họa nhân vật này, đạo diễn phản ánh bản ác trong tâm can mỗi người, đồng thời cho thấy sức mạnh kinh khủng “vượt mọi tầm hiểu biết” của bùa ngải. Kịch bản phim chưa thực sự chặt chẽ, để lộ một số chi tiết vô lý, song khai phá khá sâu chủ đề tâm linh, thay vì chỉ đơn thuần nhấn mạnh về tội ác của con người.

