Ba phim kinh dị đáng chờ đợi 2019

Nhiều chuyện kinh dị trên trường quay 'The Nun' Điểm hấp dẫn của vùng đất ma cà rồng Transilvania - phim trường 'The Nun'

Nối tiếp thành công của hai series Conjuring, Annabelle trong các năm trước, hãng Warner Bros rục rịch phát hành ba tác phẩm mới cùng chung "vũ trụ điện ảnh kinh dị".

The Curse of La Llorona là phim duy nhất đã tung ra trailer trong số này. Truyện phim dựa trên câu chuyện dân gian của người Mexico xoay quanh oan hồn người đàn bà La Llorona cất tiếng khóc oán thán mỗi buổi hoàng hôn đi tìm đứa con bị chết.

Phim đưa người xem tới Los Angeles năm 1973, nơi Anna Garcia (Linda Cardellini đóng) làm công tác xã hội và nuôi dạy hai đứa con. Sau một vụ án, cô bắt đầu đối mặt nhiều hiện tượng siêu nhiên đáng sợ liên quan tới nhân vật La Llorona. Phim khởi chiếu toàn cầu từ 19/4.

Một cảnh trong phim The Curse of La Llorona.

Sau hai phần Annabelle (năm 2014) và Annabelle: Tạo vật quỷ dữ (năm 2017), búp bê ma trứ danh trên màn ảnh trở lại và tiếp tục hù dọa khán giả. Câu chuyện của phần 3 bắt đầu khi Annabelle bị vợ chồng nhà ngoại cảm Ed (Patrick Wilson đóng) và Lorraine (Vera Farmiga đóng) trấn yểm trong một lồng kín. Một sự cố khiến búp bê ma khôi phục năng lực và đánh thức nhiều ma quỷ xung quanh. Annabelle 3 ra mắt từ 3/7.

Poster phim Annabelle 3.

Thu về 700 triệu USD vào năm 2017, It được ca ngợi là một trong những phim kinh dị hay nhất mọi thời đại. Ám ảnh về chú hề ma đeo bám các nhân vật của phim ở tuổi trưởng thành. Phần 2 - It: Chapter Two sẽ kể cuộc chiến này của họ ở thời điểm 27 năm sau so với phần 1. Phim phát hành ngày 6/9.

Tạo hình của hề ma quái trong It: Chapter Two.

Theo Phong Kiều/Ngoisao.net