Anh em "Hoàng tử xiếc" đang cân nhắc việc thi tiếp Tìm kiếm tài năng nước Anh

Cảm xúc của anh như thế nào khi màn biểu diễn của anh và anh trai tại Britaint’s Got Talent được tán tụng trên nhiều phương tiện truyền thông trong và ngoài nước?

Ngay lúc anh em chúng tôi hoàn thành xong tiết mục của mình tại Britaint’s Got Talent, được các giám khảo dành nhiều lời khen và khán giả vỗ tay tán dương, chúng tôi đã vô cùng sung sướng và tự hào. Thời điểm đó, dù không nói với ai nhưng anh em chúng tôi đều cảm thấy rất tự hào vì khán giả thế giới đã biết đến xiếc Việt, biết đến Việt Nam với một thái độ vô cùng hứng khởi lẫn ngưỡng mộ.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp và 3 vị giám khảo của Britaint’s Got Talent.

Phải nói thêm rằng, trước khi nhận lời tham gia chương trình truyền hình này, chúng tôi đã từ chối American’s Got Talent. Và đầu năm 2017, khi nhận được lời mời sang Anh dự thi Britain's Got Talent chúng tôi cũng không hào hứng lắm vì chương trình này ưu ái nhảy, hát hơn xiếc. Ngoài ra, bản thân chúng tôi cũng do dự việc mình đã lập kỷ lục Guiness thế giới mà giờ tham gia chương trình truyền hình thực tế với tư cách thí sinh sẽ có phần không đáng.

Tuy nhiên, nhờ có sự động viên và hỗ trợ rất lớn từ phía gia ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, nhà thiết kế áo dài Trịnh Hoàng Diệu (em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn), nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, biên đạo múa Tấn Lộc và nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn nên anh em chúng tôi đã quyết nhận lời.

Khi nhận lời tham gia chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng này, điều gì khiến anh và anh trai lo lắng nhất?

Thú thật là chúng tôi không có lo lắng gì khi lên đường sang Anh dự chương trình này cả. Suy nghĩ lúc đó của hai anh em chúng tôi là cố gắng làm sao để quảng bá được xiếc Việt rộng khắp thế giới.

Và khi lên đường, do thời gian gấp rút nên công tác chuẩn bị cũng không được thoải mái. Nhà thiết kế Trịnh Hoàng Diệu đã thiết kế áo dài, nhà thiết kế Nguyễn Công Trí thiết kế đồ diễn, biên đạo múa Tấn Lộc biên đạo tiết mục và nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn giúp hai anh em chúng tôi thực hiện phần âm nhạc. Nhờ sự giúp sức của mọi người mà Quốc Cơ - Quốc Nghiệp kịp lên đường sang Anh dự vòng thi đầu tiên của Britain's Got Talent.

Mọi người bảo đây là một dịp để quảng bá xiếc Việt đến toàn thế giới nên không thể bỏ lỡ cơ hội. Vì lẽ đó, chúng tôi lên đường với một tâm thế rất thoải mái, không nặng chuyện thắng thua. Chúng tôi đã mang những gì tinh tuý, sáng tạo và thăng hoa nhất cho chương trình.

Và đó cũng là lí do vì sao trước khi biểu diễn, chúng tôi mặc áo dài truyền thống Việt Nam. Tôi mặc áo đen, anh Quốc Cơ mặc áo dài trắng tượng trưng cho sự đoàn kết anh em như hình với bóng và cũng để mọi người biết về trang phục nổi tiếng của Việt Nam.

Các giám khảo đã vô cùng phấn khích khi xem phần biểu diễn của hai anh em. Các anh nhìn nhận như thế nào về những lời tán dương mà các giám khảo đã dành cho mình?

Khi kết thúc phần biểu diễn, chúng tôi đã vô cùng bất ngờ trước sự phấn khích của cả giám khảo lẫn khán giả có mặt tại trường quay.

Nữ giám khảo, ca sĩ Alesha Dixon nói với chúng tôi rằng: “Đây là một trong những tiết mục vòng loại gây phấn khích nhất mà tôi từng được xem”.

Tiết mục chồng đầu giữ thăng bằng của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp khiến cả giám khảo lẫn khán giả ngỡ ngàng.

Nữ giám khảo Amanda Holden bày tỏ: “Tim tôi chỉ chực rơi ra ngoài. Tôi không biết các bạn tìm đâu ra nhiều sức mạnh như vậy”.

Giám khảo, “cha đẻ” của Britain's Got Talent là ông Simon Cowell, người nổi tiếng khó tính cũng khen ngợi: “Đối với tôi, xem tiết mục này của các bạn như xem thi đấu ở Thế vận hội Olympic vậy, không phải là tham gia một cuộc thi tài năng nữa. Tôi sẽ nhớ phần thi của các bạn trong suốt cuộc đời mình”.

Các giám khảo thậm chí còn có lời mời chúng tôi biểu diễn cho gia đình hoàng gia Anh nhưng vì lịch biểu diễn của chúng tôi ở Việt Nam còn rất nhiều nên chúng tôi chưa nhận lời. Chúng tôi cũng đang suy tính xem có nên tiếp tục đi thi tiếp hay không hay là chỉ tham gia biểu diễn vì mục đích của chúng tôi vẫn là quảng bá xiếc Việt ra khắp thế giới nên không nhất thiết đi thi chúng tôi mới làm được việc đó.

Sau khi chương trình này phát sóng, cuộc sống của gia đình anh có bị đảo lộn nhiều không?

Từ lúc chương trình được phát sóng và thông tin lan rộng thì cứ mỗi ngày thức dậy, mở mạng ra xem chúng tôi đều rất vui vì nhận được nhiều lời khen. Điều quan trọng là chúng tôi đã truyền được niềm tự hào đến tất cả mọi người.

Tất nhiên, cuộc sống của hai anh em cũng đảo lộn khá nhiều vì bỗng dưng mình lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ngày nào, chúng tôi cũng nhận được điện thoại mời phỏng vấn của các cơ quan truyền thông - truyền hình. Thậm chí, thời gian tập luyện và thời gian dành cho gia đình cũng phải “chia năm sẻ bảy”.

Bố mẹ anh và vợ con Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã nói gì khi chứng kiến mọi chuyện xảy ra?

Bố mẹ, vợ con Quốc Cơ - Quốc Nghiệp biết việc chúng tôi đã làm được tại Britaint’s Got Talent ngay sau khi chúng tôi hoàn thành tiết mục vì ngày nào chúng tôi cũng kết nối với nhau qua điện thoại. Tuy nhiên, có lẽ đến hôm nay họ mới thực sự cảm nhận hết mọi sự hạnh phúc và tự hào khi xem trực tiếp phần biểu diễn của hai anh em. Cả bố mẹ lẫn vợ con đều khá ngạc nhiên khi thấy thần thái, tác phong và sự dẻo dai của hai anh em trong hơn 3 phút biểu diễn. Chưa bao giờ trong sự nghiệp diễn xiếc của hai anh em lại có được một tiết mục biểu diễn tròn trịa và thăng hoa đến vậy.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp diện áo dài Việt Nam trước khi chính thức biểu diễn.

Với những gì đang có được, anh có nghĩ hai anh em sẽ lọt sâu vào các vòng trong?

Nếu tham gia tiếp, chúng tôi nghĩ mình vẫn có thể vào sâu hơn. Tuy nhiên, như đã nói, cả hai anh em vẫn đang nghĩ xem có nên tham gia tiếp chương trình này hay không. Không phải vì chúng tôi không còn gì mới mẻ để có thể tiếp tục thể hiện tài năng mà vì chúng tôi đang dồn hết sức cho liveshow sẽ diễn ra vào tháng 6 tới đây tại Việt Nam. Đứng giữa hai sự lựa chọn này, Quốc Cơ và Quốc Nghiệp vẫn đang rất đắn đo.

Kế hoạch của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp như thế nào sau sự kiện này?

Kế hoạch thì hiện tại chúng tôi đang ấp ủ nhiều thứ lắm. Ngoài liveshow sẽ diễn ra vào tháng 6 thì chúng tôi cũng đang xúc tiến thực hiện một bộ phim về “đời” và “xiếc” của hai anh em. Hy vọng, bộ phim sẽ mang đến cho mọi người một cái nhìn rõ ràng hơn về chặng đường mà anh em chúng tôi đã đi qua cũng như những giọt mồ hôi đã đổ xuống để có được ngày hôm nay.

Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin.

Theo Hà Tùng Long/Dân Trí