Anh chàng độc thân tập 11: Tự mình xuống bếp nấu cơm cho Quốc Trung, Gia vẫn phải ra về vì 'đúng người sai thời điểm'

Tập 11 Anh chàng độc thân - The Bachelor Vietnam 2018 đã lên sóng tối qua (23/10) với sự có mặt đặc biệt củav gia đình 3 thí sinh còn lại Gia Hân, Thùy Dương, Kiều Trang. Trước khi gặp mặt, từng cô gái đều có cơ hội hẹn hò riêng với Quốc Trung ở những địa điểm họ tự chọn.

Là người bản thổ nên Kiều Trang đã tự mình lái xe hơi chở Quốc Trung lên đỉnh núi Bàn Cờ - Đà Nẵng để giới thiệu với anh về những nét đẹp nơi mình sinh sống. Kiều Trang tặng anh một chiếc hộp nhạc với bài hát "Happiness is Here" vô cùng hợp với hoàn cảnh lãng mạn này, cô đồng thời cũng hi vọng mình sẽ là lựa chọn cuối cùng của Trung.

Về phía Gia Hân, cô nàng đã chịu khó xuống bếp tặng Anh chàng độc thân một bữa tối ấm cúng với mong muốn anh sẽ cảm nhận được không khí của gia đình nhỏ, thứ mà Quốc Trung đang tìm kiếm. Dưới ánh nến lãng mạn, Quốc Trung đã cảm động mời Gia Hân nhảy cùng nhảy với mình.

Trong khi đó, cuộc hẹn hò của Thùy Dương lại khá đơn giản, cô yêu cầu Quốc Trung dạy bơi cho mình. Hai người cũng nhân cơ hội này nói chuyện về việc xây dựng tình cảm vì đây là vấn đề mà Thùy Dương rất quan tâm.

Dù khá căng thẳng nhưng 3 cuộc gặp gia đình các cô gái của Quốc Trung đều diễn ra tương đối thuận lợi. Anh chàng độc thân đã ghi điểm với các mẹ nhờ sự hiền lành và vẻ ngoài sáng sủa. Tuy vậy, đối với con gái mình, mẹ Thùy Dương khuyên cô hãy tìm hiểu kỹ lưỡng, mẹ Gia Hân cũng hơi ngại ngùng vì sự khác biệt giữa văn hóa Đông Tây, riêng mẹ Kiều Trang thì hi vọng con gái sẽ tìm được người đàn ông có thể làm chỗ dựa và yêu thương mình.

hồng, Quốc Trung đã quyết định để Gia Hân ra về vì cho rằng: "Đúng người nhưng sai thời điểm". Vì vậy, Kiều Trang và Thùy Dương sẽ là hai cô gái may mắn được tiếp xúc trực tiếp với mẹ của Quốc Trung để tìm ra cô gái chiến thắng.

Anh chàng độc thân - The Bachelor Vietnam 2018 tập cuối sẽ lên sóng lúc 20h30 ngày (30/10) trên kênh HTV7.

Theo Đại đoàn kết