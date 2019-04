8 sự thật thú vị về bom tấn ‘Guardians of the Galaxy 2014’

Nguồn gốc của cái tên của tàu vũ trụ Milano: Theo đạo diễn James Gunn, cái tên Milano xuất phát từ một lí do đặc biệt. Hồi nhỏ, Peter Quill thần tượng nữ diễn viên Alyssa Milano. Cô ra mắt với bộ phim hài Old Enough vào năm 1984 và Commando năm 1985. Vì quá yêu thích, Quill đã gán cho con tàu tên của thần tượng mình.

Vin Diesel phải ghi lại lời thoại “I am Groot” 1.000 lần bằng nhiều thứ tiếng: Chắc hẳn, sẽ có nhiều người nghĩ nhiệm vụ của Vin Diesel trong phim thật dễ dàng. Anh chỉ cần đọc một lời thoại “I am Groot”. Thực tế thì nam diễn viên đã phải thực hiện khoảng 1.000 bản ghi âm cho lời thoại này. Mục đích là để cho ra nhiều sắc thái cảm xúc, giúp nhà sản xuất có lựa chọn phù hợp nhất. Vì phim còn công chiếu ở các quốc gia khác nhau nên Vin cũng phải đọc câu thoại “Im am Groot” bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Nga, tiếng Hoa, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Pháp…

Giới thiệu Thanos là phần khó nhất trong kịch bản: Được giới thiệu ngắn gọn trong The Avengers, Thanos đã chính thức “chào sân” trong Guardians of the Galaxy. Hắn là kẻ đứng sau phản diện chính Ronan the Accuser. Đạo diễn James Gunn nói với tờ Vulture rằng trong kịch bản, giới thiệu Thanos là phần khó viết nhất. Họ phải cho Thanos xuất hiện một cách ấn tượng nhưng không làm lu mờ đi sức mạnh của phản diện chính Ronan.

Chris Pratt không phải là lựa chọn đầu tiên cho vai Star-Lord: Thật khó để tưởng tượng rằng vai Star-Lord sẽ do người khác đảm nhận thay vì Chris Pratt. Thực tế là nam diễn viên không phải là sự lựa chọn đầu tiên cho nhân vật này. Marvel từng cân nhắc đến nhiều tài tử Hollywood khác như Joel Edgerton, Jim Sturgess, Jack Huston, Lee Pace, Eddie Redmayne… Cuối cùng, đạo diễn James Gunn lại bị thuyết phục chỉ sau phần thử giọng kéo dài 30 giây của Chris Pratt. Ông cho rằng anh là ứng cử viên hoàn hảo cho vai diễn trên.

Iron Man suýt đóng vai khách mời trong phim: Người Sắt đã gặp đội Vệ binh giải Ngân hà trong Avengers: Infinity War. Lẽ ra, anh đã sớm có cơ hội đồng hành cùng họ. Trang What Culture cho biết đoạn after-credit của Iron Man 3 (2013) đáng lẽ không phải là cảnh Tony Stark nói chuyện với Bruce Banner. Thay vào đó, Iron Man sẽ bay vào vũ trụ gặp nhóm Vệ binh giải Ngân hà. Một năm sau đó, họ sẽ hội ngộ trong Guardians of the Galaxy 2014. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị loại bỏ.

Guardians of the Galaxy 2014 là bộ phim có nhiều người chết nhất trong lịch sử MCU trước Avengers: Infinit War: Các bom tấn của vũ trụ điện ảnh Marvel thường chứa đựng yếu tố bạo lực. Nhưng Guardians of the Galaxy 2014 đạt kỷ lục về số lượng người chết. Theo thống kê của công ty Go Compare, có khoảng 83.871 người đã chết trong phim. Trong đó, khoảng 80.000 lính của quân đoàn Nova đã bỏ mạng.

Cảnh after-credit củagây tò mò bởi sự xuất hiện của Howard The Duck. Đạo diễn James Gunn chia sẻ với tờrằng nhân vật này không nằm trong kế hoạch ban đầu của ông. Mãi đến khi phim bước vào gia đoạn hậu kỳ, ông và cộng sự Fred Raskin mới có ý tưởng thêm chú vịt này vào

Vai khách mời của Stan Lee : “Cha đẻ các siêu anh hùng Marvel” có một vai cameo đáng nhớ trong Guardians of the Galaxy 2014. Ông sắm vai người đàn ông đang tán tỉnh một cô gái. Chú chồn Rocket đã nhìn thấy và kết luận ông là “kẻ hư hỏng hạng A”. Nhưng James Gunn ban đầu định để Stan Lee xuất hiện trong một chiếc hộp thủy tinh, ở phân đoạn bảo tàng của The Collector thay vì màn tán tỉnh trên.