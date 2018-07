8 sao nhí Hàn Quốc dậy thì thành trai xinh, gái đẹp

Kim Yoo Jung sinh ngày 22/9/1999 tại Seol, Hàn Quốc. Từ khi 4 tuổi cô đã cùng chị gái tham gia nhiều cuộc thi tài năng dành cho các em bé và đạt được nhiều thành tích. Yoo Jung đến với điện ảnh khi mới 5 tuổi qua tác phẩm về đề tài chiến tranh 'DMZ'. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng mỹ nhân đã tích lũy được rất nhiều bộ phim ở cả lĩnh vực truyền hình lẫn điện ảnh. Lên 10 tuổi, cô nhận được nhiều giải thưởng và đề cử tại những lễ trao giải lớn như SBS Drama Awards, Grand Bell Awards... Không chỉ tích cực hoạt động ở lĩnh vực phim ảnh, Kim Yoo Jung còn nhận lời làm người mẫu, đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng thời trang và chiến dịch cộng đồng. Hiện tại, cô là một trong những nữ diễn viên trẻ tiềm năng và sở hữu lượng fan đông đảo không chỉ ở Hàn Quốc.

Kim So Huyn ra mắt khán giả lần đầu thông qua bộ phim 'Happy Woman' năm 2007 khi mới 9 tuổi, lập tức được mọi người gọi yêu với cái tên “Son Ye Jin nhí”. Vì quá đam mê diễn xuất nên khi lên cấp 2, So Huyn đã xin phép gia đình cho phép tự học ở nhà để có thể dành nhiều thời gian theo đuổi nghệ thuật. Sau nhiều nỗ lực, chăm chỉ đóng phim, mỹ nhân nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Năm 2015, với màn thể hiện xuất sắc vai nữ chính trong tác phẩm học đường đình đám 'School 2015', So Huyn chiến thắng giải “Nữ diễn viên mới xuất sắc” tại Lễ trao giải KBS Drama Awards. Tài năng không giới hạn của cô còn được thể hiện trong nhiều lĩnh vực khác như người mẫu, MC... Năm 2018, sau tác phẩm truyền hình 'Chuyện tình radio' hợp tác cùng tài tử Yoon Doo Joon, So Huyn chưa tham gia thêm dự án nào.

Jung Da Bin - nữ diễn viên nhí sinh năm 2000 bắt đầu làm người mẫu chụp ảnh từ khi lên 3 tuổi. Năm 2004, cô ra mắt khán giả qua bộ phim 'Marrying school girl' và một số quảng cáo. Sau đó, nữ diễn viên được nhiều nhà làm phim chú ý và được mời tham gia nhiều dự án điện ảnh. Tuy mới 18 tuổi nhưng số lượng tác phẩm mà Jung Da Bil “bỏ túi” không hề thua kém đàn chị Kim Yoo Jung, Kim So Huyn. Với màn hóa thân thành thiếu nữ dịu dàng trong phim truyền hình nổi như cồn 'She was pretty', mỹ nhân ngày càng nhận được sự chú ý và yêu thích của khán giả. Chưa có nhiều thành tích trong sự nghiệp nhưng Da Bin được dự đoán sẽ sớm vươn lên thành nữ thần thế hệ mới của Kbiz.

Jin Ji Hee sinh năm 1999, là một trong những sao nhí đình đám nhất Hàn Quốc và có lượng fan đông đảo tại châu Á không kém các đồng nghiệp. Cô nổi tiếng “chuyên trị” những vai đanh đá và khôn lỏi. Năm 4 tuổi, Ji Hee lần đầu xuất hiện trong phim 'Khăn tay vàng', nét diễn hồn nhiên, bạo dạn của cô gây ấn tượng mạnh với các đạo diễn. Năm 10 tuổi, Jin Ji Hee gây sốt khi đảm nhận vai Jung Hae Ri chua ngoa, ngang ngược trong sitcom 'Gia đình là số một' (phần hai). Vai diễn này đã giúp tên tuổi của nữ diễn viên được công chúng biết đến rộng rãi. Sau đó, mỹ nhân cũng góp mặt trong nhiều tác phẩm ở cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình như 'Mặt trăng ôm mặt trời', 'The throne'… Dù bận rộn đóng phim, Jin Ji Hee vẫn không bỏ lỡ việc học, tham gia đầy đủ hoạt động ở trường. Hiện tại, nữ diễn viên chia sẻ, cô dành nhiều thời gian để trau dồi diễn xuất với mong muốn có thể nhận được những vai diễn khó hơn.

Kim Sae Ron sinh ra trong một gia đình có ba chị em đều là diễn viên nhí được nhiều người biết đến. Cô bắt đầu đóng phim khi lên 9 tuổi và trở nên nổi tiếng với 'The Man from Nowhere', 'I Am a Dad'… Lên cấp 3, cô đã quyết định thôi học ở ngôi trường danh giá Trung học biểu diễn nghệ thuật Seol để theo đuổi niềm đam mê diễn xuất. Sau đó, cô góp mặt trong nhiều bộ phim ở cả hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình như 'A girl at my door', 'Mirror of the witch',… Hiện tại, nữ diễn viên cố gắng thoát khỏi cái “mác” diễn viên nhí và theo đuổi phong cách gợi cảm, quyến rũ.

Yeo Jin Goo sinh năm 1997 tại Seol, Hàn Quốc. Khi lên 8 tuổi, anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với bộ phim 'Sad movie' và được giới chuyên môn đánh giá là sao nhí có triển vọng. Khi ở tuổi thiếu niên, Jin Goo tích cực tham gia nhiều tác phẩm truyền hình như 'Mặt trăng ôm mặt trời', 'Missing you',… Năm 2013, tài tử nhận được vai chính đầu tiên trong phim điện ảnh 'Hwayi: A monster boy'. Vai diễn Hwayi đã giúp anh giành giải 'Nghệ sĩ mới xuất sắc' tại Lễ trao giải danh giá Blue Dragon Film Awards. Hiện tại, Yeo Jin Goo là một trong những gương mặt được nhiều nhà làm phim “săn đón” nhờ diễn xuất có hồn và ngoại hình nam tính.

Nam diễn viên Yoo Seung Ho xuất thân trong một gia đình nghèo tại Incheon, Hàn Quốc. Hồi nhỏ, Seung Ho không thích làm diễn viên nhưng lại vô tình “lọt vào mắt xanh” của một công ty giải trí. Vì điều kiện kinh tế khó khăn, người mẹ đã phải dỗ dành và mua lego để thuyết phục anh đi ghi hình quảng cáo.

Nhờ vai diễn cậu bé thành phố kiêu căng phải về quê sống với người bà bị câm điếc trong phim điện ảnh đầu tay mang tên 'Đường về nhà', tài năng của Yoo Seung Ho được nhiều đạo diễn đánh giá cao. Nhận được nhiều cơ hội, con đường diễn xuất mở rộng nhưng tài tử lại quyết định lên đường nhập ngũ khi mới 19 tuổi. Việc thực hiện nghĩa vụ ở độ tuổi còn khá sớm của anh nhận được nhiều lời tán dương từ người hâm mộ. Sau khi xuất ngũ vào năm 2014, Yoo Seung Ho liên tục tham gia 4 dự án bao gồm cả điện ảnh và truyền hình. Hiện tại, nam diễn viên miệt mài đóng phim để khẳng định tài năng và chỗ đứng của mình.

Lee Huyn Woo sinh ngày 23/3/1993 và “bén duyên” với diễn xuất khi lên 11 tuổi. Anh góp mặt trong một số tác phẩm truyền hình như 'Oolla Boolla Blue-jjang', 'Spring day'… Biểu cảm tự nhiên của tài tử nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Không chỉ hoạt động ở lĩnh vực diễn xuất, Huyn Woo còn tỏ ra năng nổ khi trở thành người mẫu và MC của chương trình 'Music on top'. Năm 2013 là một năm đầy đột phá của tài tử họ Lee khi anh thủ vai chính trong bộ phim đạt doanh thu phòng vé cao 'Secretly, Greatly'. Tác phẩm điện ảnh này đã đưa tên tuổi Huyn Woo vượt ra khỏi Hàn Quốc và giúp số lượng fan của anh tại Malaysia, Việt Nam, Thái Lan tăng vọt. Tháng 2 vừa qua, nam diễn viên đã lên đường thực hiện nghĩa vụ. Thời gian xuất ngũ dự kiến của anh là ngày 18/11/2019.

