6 phim Hàn có thể xoa dịu tâm hồn khán giả

Come And Hug Me (2018): Cuộc đời mỗi con người đều sẽ trải qua những thăng trầm. Ai cũng muốn tìm thấy một người bạn đồng hành cùng mình bước qua những tháng ngày khó khăn. Come And Hug Me phản ánh chính xác ước muốn thầm kín ấy trong mỗi con người. Ảnh: MBC.