'50 sắc thái 2' tiếp tục tung trích đoạn cực nóng

Là bộ phim được chờ đợi nhất ngoài rạp dịp Valentine năm nay, phần 2 loạt phim '50 sắc thái' mang tên '50 sắc thái đen' tiếp tục tung ra trích đoạn cực nóng bỏng giữa hai nhân vật chính Anastasia Steele (Dakota Johnson) và Christian Grey (Jamie Dornan).

Câu chuyện của bộ phim 18 này bắt đầu khi chàng tỷ phú Christian muốn quay lại với Anastasia (trước đó họ đã từng chia tay bởi cô thấy sợ hãi trước bản chất hoang dại của anh). Trước sự chân thành của Christian, Anastasia đã đồng ý lời đề nghị này, tuy nhiên cô yêu cầu phải có một thỏa thuận giữa hai người: “No more rules, No more secret” (Không có luật lệ, không có bí mật nào nữa).

Trong lúc cả hai bắt đầu gây dựng được lòng tin tưởng và bền vững khi bên nhau, thì một “bóng ma” đến từ quá khứ của Christian bất chợt xuất hiện và quyết tâm hủy hoại mọi hy vọng vào tương lai của họ.

Cặp đôi “nóng bỏng” Jamie Dornan và Dakota Johnson tiếp tục trở lại với câu chuyện tình yêu lãng mạn đến tan chảy. Phim còn có sự góp mặt của chủ nhân tượng vàng Oscar - Kim Basinger trong vai “quý bà Robinson”, một vệt đen ám ảnh trong quá khứ của chàng tài phiệt điển trai Christian Grey.

'50 sắc thái đen' dự kiến phát hành tại Việt Nam từ ngày 10/02/2017.

