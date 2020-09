5 tựa phim khiêu dâm nhưng nội dung không tệ trên Netflix

Netflix bổ sung hạng mục Top trending nhằm giúp khán giả mới có thêm định hướng khi lựa chọn những bộ phim hot, thịnh hành để theo dõi. Tuy nhiên, cũng nhờ có Top trending mà khẩu vị phim ảnh của khán giả dần lộ diện và trở nên rõ ràng hơn. Nhìn vào top 10 dễ dàng thấy những phim gây sốc, giật gân, ngập cảnh tình dục vẫn có sức hút đặc biệt. Vì vậy dưới đây là gợi ý 5 tựa phim "nóng" có nội dung không tệ dành cho các "con nghiện" Netflix.



Love (2015)

"Love" là một bộ phim nghệ thuật chính kịch khiêu dâm sản xuất năm 2015 do Gaspar Noé viết kịch bản và đạo diễn. Gaspar Noe nổi tiếng là đạo diễn không ngại phơi bày sự trần trụi và trải nghiệm tình dục của con người. Love là tác phẩm thể hiện khá rõ ràng góc nhìn của Noe về quan hệ nam nữ và tình yêu. Những cảnh quay trực diện không che đậy gây sốc cho người xem khi ra mắt tại Liên hoan phim Cannes năm 2015.

Chuyện phim kể về mối quan hệ của Murphy - chàng sinh viên điện ảnh người Mỹ sống ở Paris và cô bạn gái người Pháp Electra. Mối tình kéo dài 2 năm không khỏi khiến cả 2 cảm thấy nhàm chán. Vì muốn thêm gia vị và hứng thú cho tình yêu của mình, Murphy và Electra đã đề nghị quan hệ 3 người với cô gái người Đan Mạch Omi. Nhưng cuộc chơi đó vô tình dẫn đến những sự việc trớ trêu sau này. Phim kết thúc với sự biến mất đầy bí ẩn của Electra.

Y Tu Mama Tambien (2001)

Trước khi khiến cả thế giới quay cuồng với "Harry Potter và Tù nhân Azkaban", Alfonso Cuaron đã từng làm một bộ phim về 3 người trẻ và hành trình khám phá tình dục. Mặc dù ở thời điểm hiện tại, Cuaron đã chuyển mình sang các mảng đề tài khác với các tác phẩm như "Children of Men" hay "Gravity", có một điều khán giả cần biết "Y Tu Mama Tambien" chính là bộ phim đã đưa tên tuổi Cuaron lên bản đồ Hollywood. Phim có chủ đề tình dục nhưng được đánh giá cao về nội dung và tính nhân văn.

"Y Tu Mama Tambien" theo chân 1 đôi bạn thân, giống như những cậu bé 17 tuổi ở khắp nơi trên thế giới, cuộc sống của Julio và Tenoch bị chi phối nhiều bởi hormone tuổi dậy thì, tình anh em mãnh liệt và ý nghĩa của sự trưởng thành. Trong suốt 1 mùa hè, 2 cậu cùng nhau du ngoạn xuyên quốc gia với một người phụ nữ bí ẩn xinh đẹp. Cuộc hành trình khiến 3 con người hoàn toàn khác nhau tìm thấy sự kết nối và hiểu nhau hơn. Những gì bắt đầu như một lời tán tỉnh vô tình biến thành một chuyến đi khám phá bản thân và những trải nghiệm tình ái đầu đời.

Below Her Mouth (2016)

Một bộ phim khiêu khích từ tựa đề hứa hẹn sẽ không làm khán giả thất vọng. "Below Her Mouth" là phim lãng mạn khiêu dâm của Canada do April Mullen đạo diễn, xoay quanh câu chuyện về mối tình say đắm của 2 người phụ nữ.

Jasmine (Natalie Krill) là một biên tập viên thời trang thành công sống cùng chồng sắp cưới ở Toronto. Vào một đêm thứ sáu khi đang đi chơi trong thành phố với người bạn thân nhất của mình Claire, Jasmine gặp Dallas (Erika Linder), một thợ lợp mái tôn vừa mới thất tình. Cuộc gặp gỡ tình cờ nhanh chóng biến thành ham muốn bùng cháy trong Jasmine khi cô chuyện trò nhiều hơn với Dallas. Đi theo tiếng gọi của trái tim, Jasmine dần phải đấu tranh với cảm xúc khi cuộc phiêu lưu tình ái với Dallas có thể phá hỏng hôn ước và tương lai của mình.

Newness (2017)

Đạo diễn Drake Doremus đã âm thầm trở thành một trong những người kể chuyện trôi chảy nhất khi đề cập đến những mối quan hệ tình cảm phức tạp. Các bộ phim trước đây của anh như "Like Crazy" và "Equals" đã từng khai thác chủ đề đó và đưa ra những quan điểm hết sức độc đáo. "Newness" có lẽ là một trong những câu chuyện khiêu khích nhất của Doremus vì yếu tố tình dục được bổ sung đáng kể.

Phim là câu chuyện về chàng dược sĩ Martin (Nicholas Hoult) và cô trợ lý vật lý trị liệu Gabriella (Laia Costa) sống ở Los Angeles. 2 người quen nhau qua 1 ứng dụng hẹn hò và hẹn gặp nhau tại một quán bar. Họ dành cả buổi tối để nói chuyện sau khi đã có những trải nghiệm tồi tệ trước đó qua ứng dụng hẹn hò. Câu chuyện giúp 2 người "bắt sóng" nhau tốt hơn, ngay sau đêm nóng bỏng đó Gabriella đã dọn đến ở chung với Martin. Những sự kiện bất ngờ, các nhân vật mới và những mối quan hệ tình dục phức tạp bắt đầu xảy ra từ đây.

Oh, Ramona! (2019)

"Oh, Ramona!" là một bộ phim hài dành cho lứa tuổi mới lớn của Rumani do Cristina Jacob đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết "Suck It, Ramona!" của diễn viên hài người Romania Andrei Ciobanu. Bộ phim phát hành trên Netflix vào tháng 6/2019.

Bộ phim gợi liên tưởng ướt át bằng các tượng hình đồ ăn, ám chỉ bóng gió những câu chuyện hóc búa, hài hước, vui nhộn khi một trong những đứa trẻ nghịch ngợm, bảnh bao nhất trường thích 2 cô gái cùng 1 lúc.

Nhân vật chính của phim là Andrei (Bogdan Iancu), khi bước vào tuổi dậy thì và đối mặt với chuyện tình cảm, Andrei mê mệt nữ sinh nóng bỏng nhất trường Ramona (Aggy K. Adams.), nhưng sau đó lại bị Anemona (Holly Horne) ngọt ngào quyến rũ trong một buổi trại hè.

"Oh, Ramona!" có thể khiến bạn so sánh bởi vài điểm tương đồng với series gốc "Sex Education" của Netflix, đây có thể là lựa chọn không tồi nếu như bạn thích những phim khiêu dâm nhưng vẫn hài hước và giải trí.

Theo Trúc An (Nguoiduatin)