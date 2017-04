5 ca khúc cho ngày mới đầy hứng khởi

Dưới đây là 5 ca khúc tiếp lửa ngày mới. Nhưng với mỗi tín đồ âm nhạc, chắc chắn danh sách này không chỉ gói gọn trong con số 5.

La la ngày mới - Bích Phương

Được coi là “tuyên ngôn mặt trời cho những ai yêu đời”, La la ngày mới được đông đảo bạn trẻ đón nhận với câu cửa miệng “Ban mai tươi sáng, ngày tràn niềm vui” hay hashtag #sangsomsaophaibuon (sáng sớm sao phải buồn).

Sáng tác mới của Tăng Nhật Tuệ càng có sức hút hơn khi được thể hiện bởi Bích Phương - cô ca sĩ đang dần thoát khỏi danh hiệu “nữ hoàng nhạc sầu” để mang đến hình ảnh trẻ trung, tươi tắn hơn cho khán giả.

“La la ngày mới” - tuyên ngôn mặt trời cho những ai yêu đời.

MV La la ngày mới là minh chứng cho câu nói “Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn”. Trong MV, ngày mới chào đón Bích Phương bằng loạt hung tin dễ khiến những trái tim mong manh tan vỡ. Thế nhưng bằng tinh thần sống trọn từng phút giây, cô nàng đã tự tạo ra những niềm vui nho nhỏ và tận hưởng một ngày đầy năng lượng.

Vì tôi còn sống - Tiên Tiên

Nữ nhạc sĩ tóc xù từng chia sẻ, Vì tôi còn sống được cô sáng tác sau một cơn bạo bệnh. Ca khúc bày tỏ lòng biết ơn của cô với cuộc đời, mong muốn truyền năng lượng sống đến khán giả. Kết tinh từ những trải nghiệm sâu sắc của bản thân, ca khúc có sức sống bền vững và được nhiều bạn trẻ yêu thích ngay từ những câu hát đầu tiên.

“Vì tôi còn sống” là lời tri ân với đời của Tiên Tiên.

Theo Tiên Tiên, cuộc sống sẽ đầy màu sắc khi ta dám đón nhận thử thách và chấp nhận những mới mẻ quanh mình, dám dấn thân và “cứ sai đi vì cuộc đời cho phép”, vì tuổi trẻ còn dài rộng trước mặt. Sáng tác này còn khuyến khích lối sống vô tư không toan tính, không so đo thiệt hơn: “Ai lừa ai, hờn ai, giận ai, thù ai… cho qua đi”.

Pocketful of sunshine - Natasha Bedingfield

Thoạt nghe, khán giả tưởng rằng Natasha Bedingfield đang muốn trốn chạy khỏi những xô bồ của cuộc sống tẻ nhạt, tìm một nơi ẩn nấp bình yên qua đoạn điệp khúc “Take me away, a secret place, a sweet escape” (Đưa tôi đi xa tới một nơi bí mật, một cuộc trốn chạy ngọt ngào). Nhưng thực chất, ca khúc lại cổ vũ mọi người sống mạnh mẽ, nghĩ giản đơn trước những vấn đề làm nặng trĩu tinh thần: “Sticks and stones are never gonna shake me” (Phong ba bão táp cũng không bao giờ lay chuyển được tôi).

“Pocketful of sunshine” cổ vũ cách nghĩ đơn giản trước những vấn đề đè nặng tâm trí.

Pocketful of sunshine - một chiếc túi chứa đầy ánh mặt trời hẳn là bảo bối kỳ diệu mà ai cũng muốn sở hữu. Mang giai điệu dance pop, phần intro pha chút âm hưởng châu Á khiến ca khúc được lòng fan hâm mộ toàn cầu. Nhưng điều khiến Pocketful of sunshine “sống khỏe” dù đã ra mắt gần 10 năm chính là tinh thần lạc quan ẩn trong một tâm hồn mộng mơ mà cứng cỏi.

Hall of fame - The Script, Will.i.am

Sự kết hợp của hai vị giám khảo The Voice UK - Will.i.am và Danny O'Donoghue của nhóm The Script - đã mang đến một ca khúc chứa đầy hoài bão, tiếp lửa “sống và chiến đấu” cho những ai đang ngày ngày làm việc để khẳng định mình.

“Hall of fame” tiếp lửa khát vọng cho những trái tim nhiệt huyết.

Mỗi ca từ trong bài hát đều hàm chứa nhiều tầng nghĩa: bạn có thể trở thành số một, có thể dời sông lấp bể hoặc chỉ là một chú king kong tự mãn vỗ ngực, một chiếc đồng hồ vô tri. Nhưng điều mấu chốt là “Don't wait for luck, dedicate yourself and you can find yourself” (Đừng chờ đợi may mắn, hãy cống hiến rồi bạn sẽ tìm thấy chính mình).

Rather be - Clean Bandit, Jess Glynne

Rather be là sản phẩm của nhóm nhạc điện tử Anh Clean Bandit, với phần góp giọng của Jess Glynne. Được phối theo phong cách deep house và synthpop, ca khúc mang đến cảm nhận tươi mới với phần lời mô tả sự say đắm của nhân vật nữ với người đàn ông mình yêu thương, khẳng định cô không muốn sống ở bất cứ nơi nào khác không có anh.

“Rather be” với giai điệu và ca từ giàu cảm xúc đã chiếm giữ trái tim nhiều tín đồ âm nhạc.

Tuy nhiên, vượt lên trên tầng nghĩa thứ nhất, Rather be còn là “bữa sáng tốt lành” cho những người đang yêu. Lời hứa hẹn yêu dài lâu trong ca khúc như càng trở nên tha thiết hơn nhờ âm thanh réo rắt của violin. Một lần nghe Rather be vào ban mai, bạn sẽ được tiếp thêm năng lượng để sống và adrenaline để yêu thương.

