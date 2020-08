2 tựa phim “hot” về thanh xuân Hàn Quốc hứa hẹn “gây bão”

Tuổi thanh xuân có lẽ là chủ đề phim chưa bao giờ cũ đối với tất cả mọi lứa tuổi khán giả. Những nhà làm phim Hàn Quốc đặc biệt chú trọng khai thác thể loại này.



Với câu chuyện tình lãng mạn, dòng phim về thanh xuân luôn đem lại cho khán giả sự nhẹ nhàng và thư giãn. 2 phim mới nhất dưới đây hứa hẹn sẽ đem đến cho người xem một trải nghiệm nhiều mới lạ trong tháng 9 này.

Record of Youth (Bản ghi âm tuổi trẻ)



Ảnh phim

Đây là phim truyền hình Hàn Quốc được mong chờ nhất và "Record of Youth" được đánh giá là một "siêu phẩm". Phim thuộc dự án của kênh tvN, nội dung nói về cuộc sống của nhóm nam thanh nữ tú trẻ tuổi trong thế giới showbiz hào nhoáng.

Đóng vai nam chính là Sa Hye Joon - một người mẫu đang có ý định lấn sân sang nghiệp diễn, ô tình gặp gỡ và bén duyên với cô nàng chuyên viên trang điểm An Jung Ha (do Park So Dam đảm nhận).

Chuyện tình của cả hai là cuộc hành trình lãng mạn và đầy ngọt ngào, giúp khán giả có những giây phút thư giãn nhẹ nhàng khi xem phim.

Bộ phim "Record of Youth" quy tụ dàn diễn viên trẻ, có thực lực. Ảnh nguồn: Mnet

The Number of Cases (Trường hợp đặc biệt)

Với sự thể hiện của nam nữ diễn viên đang lên Ong Seong Woo và Shin Ye Eun, phim đưa khán giả đến với câu chuyện tình đẹp của đôi bạn trẻ thời trung học của nhiếp ảnh gia tài năng Lee Soo và nữ thư pháp Kyung Woo Yeon.

Sau 10 năm gặp lại, cặp đôi đã trưởng thành và có những thành công nhất định trong sự nghiệp. Họ vẫn chưa thể quên thời thanh xuân và đã cùng cho nhau thêm bước tiếp trên hành trình chinh phục trái tim.

Phim được đài JTBC đầu tư sản xuất với những cảnh quay ở những điểm du lịch nổi tiếng tại Hàn Quốc và phát sóng vào cuối tháng 9.

