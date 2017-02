10 phim hoạt hình được chờ đợi năm 2017

1. The Lego Batman Movie

Dự kiến khởi chiếu: 10/2

Sau thành công của bộ phim The Lego Movie năm 2014 với doanh thu 469 triệu USD trên toàn thế giới, hãng Warner Bros. quyết định khai thác thêm thế giới đồ chơi Lego bằng một số bộ phim ăn theo. Mở đầu là The Lego Batman Movie. Trong phim, Người Dơi trải qua hành trình tìm lại bản thân, tìm hiểu tầm quan trọng của tinh thần tập thể và tình bạn trong sứ mệnh cứu thành phố Gotham thoát khỏi kẻ thù truyền kiếp - The Joker.

Will Arnett trở lại lồng tiếng cho người anh hùng Batman. Các diễn viên tham gia lồng tiếng còn có Michael Cera, Rosario Dawson Zach Galifianakis, Ralph Fiennes và danh ca Mariah Carey.

2. The Boss Baby

Dự kiến khởi chiếu: 31/3

Bộ phim dựa trên cuốn truyện tranh cùng tên của tác giả Marla Frazee. Nhân vật chính là Tim - cậu bé 7 tuổi bị xáo trộn cuộc sống kể từ khi có em trai. Mọi tình yêu thương trong gia đình đều dành cho cậu em có biệt danh là Boss Baby. Bỗng một ngày, Tim phát hiện ra em mình không như mọi người vẫn nghĩ.

The Boss Baby do Tom McGrath, đạo diễn trụ cột của hãng DreamWorks, thực hiện. Dàn diễn viên lồng tiếng gồm Alec Baldwin, Steve Buscemi cùng danh hài Jimmy Kimmel - người dẫn chương trình Lễ trao giải Oscar 2017.

3. Smurfs: The Lost Village

Dự kiến khởi chiếu: 7/4

Sau thành công của hai tập phim đầu tiên với tổng doanh thu 911 triệu USD, hãng Sony quyết định làm mới loạt phim. Smurfs: The Lost Village sẽ không là phim “lai” giữa nhân vật hoạt hình và người đóng mà là phim hoạt hình hoàn toàn. Điều này hứa hẹn làm hài lòng những khán giả vốn là fan của truyện tranh gốc và các tập hoạt hình từng phát trên màn ảnh nhỏ.

Tập phim điện ảnh thứ ba về những nhân vật da xanh tí hon theo chân Tí Cô Nương trong chuyến phiêu lưu mới. Sau lần tình cờ gặp sinh vật kỳ bí trong khu rừng cấm, Tí Cô Nương quyết tâm lên đường cùng Tí Lực Sĩ, Tí Vụng Về và Tí Thông Thái để tìm ra mục đích sống cho chính mình. Trong chuyến đi này, họ đối đầu với kẻ ác quen thuộc là lão phù thủy Gà Mên.

4. The Nut Job 2: Nutty by Nature

Dự kiến khởi chiếu: 19/5

Khi ra mắt vào năm 2014, The Nut Job là phim hoạt hình đắt đỏ nhất mà điện ảnh Hàn Quốc từng hợp tác với nước ngoài. Dù không đươc giới phê bình đánh giá cao, doanh thu gấp ba lần chi phí sản xuất là động lực để các nhà sản xuất tiếp tục cho ra mắt phần hai.

Trong The Nut Job 2: Nutty by Nature, chú sóc Surly và những người bạn phải tìm cách ngăn chặn kế hoạch phá bỏ công viên Liberty để xây dựng một khu vui chơi của thị trưởng thành phố.

Dàn diễn viên lồng tiếng của phần một - gồm Will Arnett, Katherine Heigl, Gabriel Iglesias, Jeff Dunham và Maya Rudolph - trở lại trong phần hai. Ngoài ra, Thành Long lồng tiếng cho nhân vật Feng - một gã chuột sừng sỏ trong giới giang hồ thành phố.

5. Captain Underpants

Dự kiến khởi chiếu: 2/6

Captain Underpants dựa trên loạt truyện thiếu nhi ăn khách cùng tên của tác giả Dav Pilkey. Đây là tác phẩm đầu tiên về nhân vật Captain Underpants do DreamWorks thực hiện. Tác phẩm này cũng là bộ phim cuối cùng của DreamWorks được 20th Century Fox phát hành.

Nội dung Captain Underpants xoay quanh hai cậu nhóc lớp bốn - George Beards và Harold Hutchins - có sở thích sáng tác truyện tranh với nhân vật chính là siêu anh hùng Captain Underpants. Một lần, cả hai tình cờ thôi miên phải hiệu trưởng và biến ông thành nhân vật trong truyện.

6. Cars 3

Dự kiến khởi chiếu: 16/6

Hai phần đầu tiên trong loạt Cars mang về cho Disney và Pixar thành công lớn với hơn một tỷ USD doanh thu trên toàn thế giới cùng nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Sau năm năm tạm nhường chỗ cho hai tác phẩm ăn theo là Planes và Planes: Fire & Rescue, Cars 3 lên màn ảnh và đưa chàng xe đua Lightning McQueen trở lại.

Câu chuyện của Cars 3 bắt đầu từ vụ va chạm giữa Lightning McQueen cùng dòng xe đua thế hệ mới. Sau khi bị chấn thương, McQueen đột nhiên bị loại ra khỏi môn thể thao mà anh đam mê. Để quay lại đường đua, McQueen cần sự trợ giúp từ một nữ kỹ thuật viên trẻ tuổi - Cruz Ramirez.

7. Despicable Me 3

Dự kiến khởi chiếu: 30/6

Trong Despicable Me 3, Gru được biên chế vào tổ chức AVL – Liên minh chống ác nhân, sát cánh cùng cô vợ kiêm đặc vụ Lucy. Ngay khi vừa nhậm chức, Gru phải đối đầu với Balthazar Bratt - một cựu ngôi sao truyền hình luôn bị ám ảnh bởi quá khứ vàng son của mình. Đồng thời, Gru còn gặp lại người anh em song sinh thất lạc từ lâu là Dru.

Sau khi tạm nhường sân để các Minion quậy tung màn bạc trong bộ phim riêng, ác nhân hoàn lương Gru trở lại và hứa hẹn lợi hại hơn xưa. Sức hút của Gru và đám đệ tử màu vàng nhí nhảnh là không cần phải bàn cãi. Phim dự kiến lại là một bộ phim hốt bạc của hãng Illumination.

8. The Emoji Movie

Dự kiến khởi chiếu: 4/8

The Emoji Movie lấy ý tưởng từ các biểu tượng cảm xúc mà con người sử dụng hàng ngày trong tin nhắn và lời bình luận trên mạng xã hội. Nhân vật chính là Gene - một biểu tượng đa cảm xúc. Chán cuộc sống mơ hồ không biết cảm xúc nào là chính, Gene tìm đường trở thành một biểu tượng cảm xúc bình thường.

Hồi được công bố, dự án này của Sony ngay lập tức thu hút sự chú ý của người yêu điện ảnh vì sự mới lạ trong ý tưởng. The Emoji Movie có thể mở ra một hướng mới trong việc thực hiện các bộ phim hoạt hình - tìm đề tài từ những sự vật, hiện tượng ngay trong cuộc sống hằng ngày.

9. The Lego Ninjago Movie

Dự kiến khởi chiếu: 22/9

Bên cạnh The Lego Batman Movie, The Lego Ninjago Movie cũng là một bộ phim ăn theo của The Lego Movie. Trước khi bộ phim này ra mắt, các nhà sản xuất tung ra phim ngắn đặc biệt có tên The Master: A LEGO Ninjago Short. Phim ngắn giới thiệu sư phụ Wu, do Thành Long lồng tiếng, nhân vật quan trọng trong The Lego Ninjago Movie.

Nội dung The Lego Ninjago Movie xoay quanh sáu ninja trẻ tuổi sống trên hòn đảo Ninjago. Ban đêm, họ là những chiến binh tài năng, tận dụng kỹ năng võ thuật để chiến đấu với các ác nhân và quái vật. Vào ban ngày, họ chỉ là những cô cậu học trò tuổi teen bình thường phải đối đầu với "kẻ thù" lớn nhất là… trường học.

10. Coco

Dự kiến khởi chiếu: 22/11

Nhân vật trung tâm của Coco là Miguel, một cậu bé say mê những giai điệu nhưng lại sinh trưởng trong một gia đình cấm đoán sự xuất hiện của âm nhạc. Miguel luôn nung nấu giấc mơ trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng giống như thần tượng Ernesto de la Cruz. Truyền thống ngang trái của gia đình khiến cậu không thể chứng minh tài năng. Miguel tìm thấy chính mình khi lạc tới Vùng Đất Linh Hồn sau một chuỗi sự kiện huyền bí. Cùng người bạn đặc biệt Hector, Miguel lật mở những bí mật chưa được tiết lộ về lịch sử gia đình.

Bên cạnh Cars 3, Coco là dự án phim được Disney-Pixar đặt nhiều kỳ vọng trong năm 2017. Bộ phim này được thực hiện bởi Lee Ulkrich, đạo diễn từng đoạt giải Oscar và nổi danh với các siêu phẩm như Monsters, Inc., Finding Nemo, Toy Story 2 & 3.

Theo VnExpress