10 phim được khán giả Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất 2016

Google Trends là công cụ cho phép thống kê việc truy cập tìm kiếm một hay nhiều từ khóa trên Google. Số liệu từ Google Trends cho biết sự quan tâm của độc giả đối với các sự kiện nổi bật. Mới đây, công cụ này đã thống kê Top 10 bộ phim được quan tâm nhất tại Việt Nam. Khá bất ngờ khi 3 vị trí đầu tiên đều là phim truyền hình Hàn Quốc. Hậu duệ mặt trời bùng nổ trên mạng xã hội với câu chuyện lồng ghép giữa tình yêu lứa đôi và nhiệm vụ quốc gia. Phim giữ vị trí số 1 trong số các phim được tìm kiếm nhiều nhất. Ảnh: Baidu.

Vị trí thứ hai là Doctors, do Park Shin Hye, Kim Rae Won đóng chính. Đây cũng là tác phẩm được coi "phá cách" của Park Shin Hye khi cô vào vai một nữ sinh giỏi võ, có tính cách đàn chị và sau này là bác sĩ não khoa hàng đầu. Mối tình "thầy trò" với Kim Rae Won được đánh giá lãng mạn và không hề sến như các bộ phim khác. Ảnh: SBS.

W- Hai thế giới giữ vị trí thứ 3 trong Top 10. Sản phẩm của đài MBC, do Lee Jong Suk và Han Hyo Joo đóng chính được coi là "món ăn lạ' trong năm. Phim là chuyện tình của một cô gái ở thế giới thực và chàng thiếu gia trong truyện thanh. Ảnh: MBC.

Thông tin VTV2 chiếu lại phim Sex and the City hồi tháng 8/2016 khiến bộ phim người lớn này một lần nữa "lên top" tìm kiếm của Google. Sex and the City (Chuyện ấy là chuyện nhỏ) là series ăn khách của HBO khi ra mắt khán giả trong 6 năm, từ năm 1998 đến 2004. Với chiều dài 94 tập, bối cảnh chính diễn ra tại New York, phim là câu chuyện về cuộc sống, tình yêu và tình dục của 4 người phụ nữ - Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Samantha Jones (Kim Cattral đóng, Charlotte York (Kristin Davis), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon). Ảnh: HBO.

Trận đồ bát quái là phim Việt Nam duy nhất có tên trong Top 10, giữ vị trí số 5. Phim dài 45 tập, với sự tham gia của các diễn viên Hoàng Phúc, Lê Phương, Lương Thế Thành, Lan Phương, Hoàng Mai Anh, NSƯT Minh Đức, Châu Thế Tâm, Lê Minh Cảnh, Lyna Trang...

Phim truyền hình Trung Quốc Tru Tiên xếp vị trí thứ 6. Phim có sự tham gia của Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử. Tru Tiên là câu chuyện về cuộc đời thiếu niên bị bỏ rơi tên Trương Tiểu Phàm, từ khi là đệ tử Thanh Vân cho đến lúc trở thành Quỷ Lệ vang danh giang hồ. Ảnh: Sina.

Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân là hiện tượng mạng trong năm 2016. Series của Thái Lan với câu chuyện tình tay ba gay cấn khiến nhiều người đón đợi. Tuy nhiên, tình tiết trong phần 2 không nhận được đánh giá tích cực như phần trước đó. Ảnh: MM25.

Ở vị trí thứ 8 là series Ngày mai chiến thắng do Hàn Quốc sản xuất, phát sóng trên VTV3. Phim không hot khi ra mắt tại Hàn nhưng nhận được sự quan tâm của khán giả Việt.

Diệp Vấn là phim điện ảnh hiếm hoi có tên trong Top 10, giữ vị trí thứ 9. Phim tái hiện cuộc đời bậc thầy võ thuật do Chân Tử Đan đóng tạo hiệu ứng tại các rạp phim Việt dịp đầu năm. Ảnh: Sina.

Xếp cuối là Định Mệnh - phim truyền hình Ấn Độ chiếu trên TodayTV. Bộ phim thu hút đối tượng khán giả là những bà nội trợ. Ảnh: India.

