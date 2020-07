10 ‘bom xịt’ tệ hại trong các mùa phim hè 2020

The Adventure of Pluto Nash (2002): Từng là thỏi nam châm phòng vé trong thập niên 1980, song, trải qua thời gian, danh hài Eddie Murphy như “hết phép”. The Adventures of Pluto Nash khiến người xem cười không nổi và tỏ ra gượng gạo. Hậu quả là tác phẩm khoa học viễn tưởng - hài hước đem tới khoản lỗ lên tới 145 triệu USD .