10 bộ phim bom tấn chiếu rạp đáng xem tháng 5/2018

THƯƠNG MẾN SIMON - Love, Simon (4/5)

Đây là bộ phim chiếu rạp về đề tài LGBT nổi bật nhất đầu năm 2018, được chuyển thể từ quyển sách đình đám Simon vs. the Homo Sapiens Agenda. Bộ phim xoay quanh câu chuyện éo le của chàng học sinh cấp ba Simon Spier (Nick Robinson).

Simon có một bí mật đã chôn giấu từ rất lâu: cậu yêu người cùng giới. Thông qua Internet, Simon làm quen với một người ẩn danh có nickname là “Blue” và dần nảy sinh tình cảm. Thật không may, bí mật này của Simon đã bị một người bạn phát hiện và mọi thứ trở nên rối ren khi chuyện này bị phanh phui…

NHÀ GA TỬ THẦN - Terminal (4/5)

Margot Robbie đích thực là một femme fatale mới của Hollywood khi những nhân vật mà cô nàng thủ vai đều xinh đẹp và nguy hiểm, hoặc ít nhiều dính tới sự hiểm nguy. Chưa kịp để khán giả ngưng say đắm nàng Tonya, Robbie tranh thủ hoá thân thành cô phục vụ quyến rũ và bí ẩn với những mưu mẹo khó lường.

Trong một nhà ga bí ẩn giữa lòng thành phố, câu chuyện về cuộc đời của những tên sát thủ, tội phạm và những người tưởng chừng rất bình thường như giáo viên, lao công và phục vụ vô tình hoà vào nhau và mở ra những âm mưu, tội ác không tưởng. Qua trailer, Terminal hứa hẹn đây sẽ là bộ phim hành động kịch tính với những toan tính xen lẫn nhau, khiến khán giả bị cuốn vào từng câu thoại thay vì ngán ngẩm với những pha đánh đấm đầy xôi thịt như bao phim hành động khác.

PHI VỤ ĐỂ ĐỜI - Snatch Up (4/5)

Không để khán giả đợi lâu, hiện tượng phòng vé Hàn Quốc – Snatch Up sẽ ra mắt thị trường Việt Nam và đưa khán giả tới một cuộc rượt đuổi nghẹt thở hơn bao giờ hết. Một cái túi đầy tiền và bảy con người với bảy mục đích khác nhau, cuối cùng ai sẽ là người sở hữu túi tiền đó? Pha trộn giữa bạo lực và mưu mẹo, xuyên suốt Snatch Up là những âm mưu, sự lừa gạt đầy man trá mà người xem không thể rời mắt. Hơn hết, bảy mục đích đều thật sự thuyết phục đến mức khán giả không biết phải về phe ai.

CHUYỆN MA LÚC NỬA ĐÊM – Ghost Stories (4/5)

Giáo sư Phillip Goodman (Andy Nyman) đã đi điều tra về ba sự vụ liên quan đến các thế lực hồn ma siêu nhiên: một người gác đêm tại công xưởng cũ, một thanh niên và một doanh nhân sắp có con đầu lòng. Cả ba đối tượng này đều xác nhận mình bị ám bởi những hồn ma. Thế nhưng,mọi việc không thể suôn sẻ và dễ dàng, bởi tất cả các tài liệu điều tra liên quan đến ba trường hợp này đều bị thất lạc. Giáo sư Phillip đã phải làm gìđể gỡ bỏ mọi mắc xích trong các câu chuyện đầy kinh sợ ấy?

11 NIỀM HY VỌNG (11/5)

Là một trong những bộ phim hiếm hoi của điện ảnh Việt Nam khai thác chủ đề bóng đá, 11 niềm hy vọng không chỉ là câu chuyện xoay quanh những chàng trai trẻ với tình yêu dành cho trái bóng tròn mà còn là câu chuyện về sự trưởng thành của những trái tim non trẻ. Đứng trước cơ hội và cám dỗ của cuộc sống thì niềm khát khao được khoác lên mình màu cờ của đất nước, chiến đấu cho niềm tin từ hàng triệu trái tim Việt Nam vẫn cháy bỏng hơn bao giờ hết. Bộ phim với sự góp mặt của hai thế hệ diễn viên tài năng của điện ảnh Việt Nam, dàn diễn viên trẻ với khả năng biến hoá đa màu sắc trong mỗi vai diễn Nhan Phúc Vinh, Hoàng Phi, Hiếu Nguyễn, Hùng Chilhyun, Lâm Minh Thắng, Rima Thanh Vy, Thanh Tú cùng thế hệ diễn viên gạo cội NSƯT Công Ninh, NSƯT Võ Hoài Nam và diễn viên Trọng Hải.

CHƠI HAY CHẾT – Truth or dare (11/5)

Lấy bối cảnh hiện đại, bộ phim xoay quanh cuộc sống của một nhóm bạn trẻ thân thiết, trong một lần tình cờ tham gia trò chơi tưởng như vô hại Truth or Dare, tai họa đã ập đến từng người một với những tình huống không thể hồi hộp hơn.

Chơi hay Chết vẫn mang màu sắc học đường thời hiện đại với trò chơi phổ biến trong mỗi dịp tiệc tùng của giới trẻ Truth or Dare. Thế nhưng chưa được bao lâu, trò chơi tưởng chừng như vô hại này lại trở thành nỗi sợ hãi tột độ với các thành viên tham gia khi người khởi xướng đề ra luật chơi duy nhất: "Nói sự thật hoặc chết, thực hiện thử thách hoặc chết."

Và lời cảnh báo đó đã trở thành sự thật. Hàng loạt hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra xung quanh các câu hỏi và thách thức đầy dị hợm, nếu không làm được thì người tham gia phải nhận lấy cái chết. Olivia (Lucy Hale) và Lucas (Tyler Posey) liệu có vượt qua được trò chơi thử thần để cứu lấy mạng sống của chính họ và bạn bè xung quanh?

LĂN ĐẾN BÊN EM - Rolling to You (11/5)

Jocelyn (Franck Dubosc) là một doanh nhân thành đạt tuổi trung niên nhưng cũng là một kẻ đào hoa thích nói dối. Mọi chuyện bắt đầu khi Jocelyn đến thăm ngôi nhà của mẹ mình và gặp cô gái hàng xóm bốc lửa khi đang ngồi trên chiếc xe lăn của bà, khiến cô hiểu nhầm anh là một người khuyết tật. Jocelyn quyết định dùng chiếc xe lăn như một công cụ để tán tỉnh cô gái, nhưng không ngờ cô lại muốn giới thiệu anh với Florence (Alexandra Lamy) – người chị gái khuyết tật của mình. Nhiều tình huống hài hước dở khóc dở cười xảy ra với Jocelyn, khi anh phải giả vờ làm người khuyết tật mỗi lúc gặp Florence mà khiến cô không nghi ngờ. “Đã lỡ phóng lao nên đành theo lao”, liệu cuối cùng Jocelyn sẽ giải quyết tình huống rắc rối mà mình tự đưa bản thân vào như thế nào?

108 GIỜ KINH HOÀNG - You Shall Not Sleep (18/5)

Câu chuyện kinh dị của "108 giờ kinh hoàng" bắt đầu khi một nhóm diễn viên quyết định chọn một bệnh viện tâm thần bỏ hoang làm nơi để trải nghiệm chứng mất ngủ và luyện tập cho vở diễn sắp tới, với mong muốn có thể vào vai một cách hoàn hảo và chân thực nhất. Sau nhiều đêm thức trắng, họ khám phá ra bí mật khủng khiếp rằng nơi hoang phế này đang tồn tại một thứ năng lượng vô hình. Những cảnh tượng rùng rợn diễn ra bên trong bệnh viện khiến người xem vừa giật mình hoảng sợ vừa tò mò về câu chuyện sẽ xảy ra đối với nhóm diễn viên, khi thế lực hắc ám kia đang dần dần đẩy họ vào kết cục bi thảm không thể tránh khỏi ở một nơi mà “nỗi sợ sẽ khiến bạn thức giấc”.

DEADPOOL 2 (18/5)

Deadpool luôn được mong đợi không chỉ bởi câu chuyện về một siêu-anh-hùng-thiếu-nghiêm-túc mà còn vì những ẩn ý thú vị đằng sau các đoạn thoại hài bựa của nhân vật chính. Sau 2 trailer “nhá hàng” cho thấy Deadpool 2 vẫn sẽ giữ nguyên phong vị hài hước của phần 1, đoạn trailer thứ 3 cuối cùng cũng khiến người xem mãn nhãn với những pha hành động gay cấn và có phần bạo lực. Nội dung trailer cho thấy Deadpool (Ryan Reynolds) muốn thành lập nhóm siêu hùng để bảo vệ cậu nhóc bí ẩn trước Cable (Josh Brolin). Đối thủ lần này khá nặng ký và có vẻ Deadpool “ăn hành” hơi nhiều. Để xem “anh chàng ngổ ngáo” vượt qua thử thách lần này như thế nào nhé.

SLENDERMAN (18/5)

Slender Man là một hiện tượng kỳ bí mới nổi trong vòng 20 năm trở lại đây khi lần đầu tiên được công chúng biết đến vào ngày 10 tháng 6 năm 2009 nhờ diễn đàn trực tuyến nổi tiếng Something Awful. Những bức ảnh đen trắng với hình ảnh Slender Man cao lớn, ma quái chờ trực bắt cóc trẻ con nhanh chóng được lan truyền chóng mặt trên Internet. Slender Man có nhiều biến thể khác nhau nhưng tựu chung đây là sinh vật cao lớn (được mô tả từ 1,8m đến 3m), mặc bộ vest màu đen với sơ mi trắng và cravat, khuôn mặt vô diện mang một màu trắng toát với khả năng xâm nhập tâm trí con người dưới dạng virus lan truyền.

Nạn nhân của Slender Man hầu hết là trẻ em, người thì mất tích, người thì hóa điên dại, có người tự sát.

Slender Man do hãng phim chuyên làm phim kinh dị Screen Gems (trực thuộc Sony) thực hiện, nổi tiếng với loạt phim Resident Evil, Underworld, Don't Breathe, Hostel,... Phim có sự góp tay của nhà biên kịch nổi tiếng ở mảng kinh dị David Birke, người từng chấp bút cho Freeway Killers, 13 Sins, Elle,... Ghế đạo diễn được giao cho nhà làm phim tài năng Sylvain White, chuyên trị các bộ phim đen tối như Sleepy Hollow, The Americans,... Slender Man là một nhân tố mới lạ của dòng phim kinh dị, được dự đoán sẽ là nét chấm phá đặc sắc trên màn ảnh rộng 2018.

Tùng Anh (th)