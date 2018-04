Xuất hiện “Hội thánh Đức Chúa Trời” hoạt động trái pháp luật ở Thanh Hóa

Thông tin từ Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) cho biết, thời gian qua, “Hội thánh của Đức Chúa Trời” đã lôi kéo người dân, hoạt động trái pháp luật trên địa bàn khiến tình hình an ninh trật tự trở nên phức tạp.

Các đối tượng tiếp cận những người nghèo khó, bệnh tật, nợ nần, bế tắc trong cuộc sống rồi hứa hẹn tương lai tươi đẹp, khỏi bệnh, giàu có… để lôi kéo tham gia “Hội thánh của Đức Chúa Trời”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhiều người từ các tỉnh khác đã tới huyện Ngọc Lặc thuê trọ ở nhà dân, hoặc các nhà nghỉ bình dân, sau đó đi bán hàng dạo bằng xe máy nhưng thực chất là để tiếp xúc với người dân, những gia đình đang khó khăn, hoạn nạn,… nhằm tuyên truyền, lôi kéo tham gia "Hội thánh của Đức Chúa Trời".

Nhiều cuốn Bài ca mới không có nguồn gốc xuất xứ được Hội thánh của Đức Chúa Trời rao giảng

Nhóm đối tượng lôi kéo, dụ dỗ người dân bằng những lời đường mật, được hứa tham gia "Hội thánh của Đức Chúa Trời" sẽ khỏi mọi bệnh tật bằng cách uống nước thánh; cuộc sống ngày càng tươi sáng, có lối thoát, không phải làm gì cũng có tiền bạc; sống hạnh phúc, khi chết thì được lên thiên đàng…

Tin lời "không tưởng" của những người tự xưng là “Hội thánh của Đức Chúa Trời”, hàng trăm người dân ở huyện Ngọc Lặc đã tham gia "Hội thánh của Đức Chúa Trời", hình thành nhiều nhóm sinh hoạt.

Mỗi nhóm có nhóm trưởng đứng ra tổ chức một địa điểm làm nơi các đối tượng thuê ở trọ. Trong các phòng trọ được bố trí bàn ghế, bục rao giảng, loa đài, băng đĩa, micro, máy tính. Người rao giảng dùng tài liệu như “Bài Ca Mới” không rõ nguồn gốc xuất bản để giảng.

Người tham gia "Hội thánh của Đức Chúa Trời" phải bỏ thờ cúng tổ tiên, không ăn đồ thờ cúng, di chuyển theo nhóm đến bất cứ đâu. Chính vì thế, nhiều gia đình ở huyện Ngọc Lặc rơi vào cảnh ly tán khi có người thân bỏ gia đình theo "Hội thánh của Đức Chúa Trời".

Công an huyện Ngọc Lặc đã lập biên bản đối với 7 người đứng đầu các nhóm hoạt động trái pháp luật. Như ngày 20/3, công an lập biên bản đối với Nguyễn Văn Đông (25 tuổi, quê tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên) và Trần Thị Huyền Trang (23 tuổi, ngụ tại huyện Lý Nhân, Hà Nam) đang tổ chức rao giảng về "Hội thánh của Đức Chúa Trời" trái pháp luật tại huyện Ngọc Lặc.

Trong đó, Trần Thị Huyền Trang vốn là sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội nhưng đã bỏ học, tham gia và lang thang đi rao giảng “Hội thánh của Đức chúa Trời”.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời lôi kéo nhiều người dân nhẹ dạ đi theo (ảnh do công an cung cấp)

Thượng tá Triệu Văn Bình - Phó trưởng Công an huyện Ngọc Lặc cho biết: “Đối tượng chủ nhóm thường nói năng rất lưu loát, lời lẽ dễ nghe. Họ hoạt động rất tinh vi, thuê các nhà trọ, nhà nghỉ bình dân rồi lôi kéo người dân về đó tụ tập. Mỗi điểm trên dưới 10 người. Công an huyện tổ chức theo dõi, lập biên bản, thu giữ những vật dụng, tài liệu của những nhóm hoạt động trái pháp luật, sau đó đề nghị chính quyền địa phương “trục xuất” khỏi địa bàn; yêu cầu các đối tượng cam kết không tiếp tục hoạt động. Đồng thời báo cáo lãnh đạo huyện, Công an tỉnh và có biện pháp tuyên truyền, vận động người dân hiểu đúng về tôn giáo, tín ngưỡng, không tham gia những hoạt động không lành mạnh”

Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa) đã có công văn gửi các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để thông tin, khuyến cáo người dân về việc không tham gia vào "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" khi hội này chưa được công nhận và hoạt động của tổ chức này đang gây nhiều phức tạp về trật tự xã hội, làm xáo trộn đức tin của một số bộ phận nhân dân, gây mâu thuẫn giữa người tin theo và người không theo.

Theo công văn của Ban Tôn giáo Thanh Hóa gửi các địa phương, ngoài tuyên truyền cho người dân thực hiện tự do tín ngưỡng đúng pháp luật, công văn cũng yêu cầu các cơ quan chức năng khi phát hiện tại địa phương có người tuyên truyền, phát triển "Hội Thánh Đức Chúa Trời mẹ" thì yêu cầu họ dừng ngay việc truyền đạo, nếu cố tình vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngọc Hưng