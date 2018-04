Xuân Bắc, Tự Long sẽ cùng tìm kiếm tài năng bóng đá trẻ

Lễ ra mắt dự án “Người Hùng Sân Cỏ” sẽ diễn ra vào ngày 14/4. Đây là dự án nhằm tìm kiếm và phát triển tài năng cùng tình yêu bóng đá của thế hệ trẻ, đồng thời xây dựng một sân chơi bổ ích, lý thú cho các em học sinh cũng như các bậc phụ huynh.

Dự án “Người hùng sân cỏ” do công ty An Sinh phối hợp cùng Học viện bóng đá H.Y.S tổ chức do NSƯT Xuân Bắc chỉ đạo nghệ thuật sẽ chính thức diễn ra từ 14h-20h tại trường Quốc tế Đa cấp Anh Việt Hoàng Gia, Royal City, Hà Nội.

Lễ ra mắt dự án “Người hùng sân cỏ” được tổ chức như một sự kiện bóng đá nổi bật dành cho thiếu nhi, với sự tham gia các em nhỏ trong độ tuổi từ 5 đến 14 tuổi thông qua các mô hình tương tác đa dạng: không gian kích hoạt, không gian giới thiệu dự án, không gian tài trợ.

Các em nhỏ sẽ có cơ hội hòa mình vào bầu không khí bóng đá sôi động qua những phần giao lưu kịch tính với các cầu thủ nhí của Học viện bóng đá H.Y.S, trải nghiệm khu trò chơi thực tế, tham gia các chương trình hoạt náo hấp dẫn trên sân khấu.

Đáng chú ý, các em được giao lưu với các cầu thủ nhí của Học viện bóng đá H.Y.S, trải nghiệm khu trò chơi thực tế, tham gia các chương trình hoạt náo hấp dẫn trên sân khấu.

Đặc biệt, các em còn có cơ hội giao lưu với các cầu thủ của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam và những khách mời nổi tiếng như nghệ sĩ Xuân Bắc, nghệ sĩ Tự Long, huấn luyện viên Lưu Danh Minh.

Với thông điệp Từ đôi chân trần tới người hùng sân cỏ, lễ ra mắt là một dấu mốc khởi đầu hành trình tìm kiếm và theo đuổi đam mê bóng đá của thế hệ thiếu nhi Việt Nam, từ đó tạo điều kiện và phát triển tài năng cho những cầu thủ nhí dám ước mơ và biết nỗ lực.

Thông qua chương trình, đơn vị tổ chức mong muốn truyền cảm hứng và động lực cho các cầu thủ nhí, để cùng các em viết tiếp giấc mơ bóng đá Việt Nam.

H.Phương