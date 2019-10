Xử phạt người mẹ lột quần áo con, bắt quỳ tại vỉa hè

Theo đó, ngày 31/10, Công an thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chị Nguyễn Thị My (SN 1980), trú tại phố Phúc Thịnh, phường Bích Đào, TP Ninh Bình vì hành vi đánh con.

Cơ quan công an cho hay, vụ việc xảy ra cách đây khoảng 1 tháng, vào chiều 30/9/2019, cháu T.Đ.L đi học buổi chiều 2 ca, ca 1 từ 14h -16h và ca 2 từ 16h đến 18h. Tuy nhiên, ca 2 cô giáo chủ nhiệm cho nghỉ học, nhưng L không về nhà mà tự ý bỏ đi chơi điện tử từ 16h đến 18h. Khi về nhà chị My hỏi thì cháu L nói dối mẹ vẫn đi học.



Cháu L bị mẹ đánh và bắt quỳ (ảnh tư liệu)

Sau khi hỏi cô giáo chủ nhiệm, chị My biết việc con tự ý bỏ đi chơi, nói dối là đi học nên đã tức giận dùng cán bộ chổi đánh vào vai, tay và chân con trai với mục đích dạy cháu không nói dối và bắt cháu cởi quần áo ra quỳ tại vỉa hè trước cửa nhà, đến khi nào hối lỗi mới cho vào. Khoảng 10 phút sau, thì chị My cho con trai vào nhà.



Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Ninh Bình đã xuống nơi xảy ra sự việc, triệu tập chị My và cháu L lên làm việc. Tại cơ quan Công an, chị My đã nhận thức được việc làm đánh con là sai nên đã viết bản kiểm điểm, hứa không tái phạm. Từ hôm xảy ra vụ việc đến nay chị My không tái phạm.

Thanh Sơn