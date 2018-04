Xử lý thế nào sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc do người dân đốt cỏ gây khói

Liên quan tới vụ người dân đốt cỏ gây khói mịt mù che khuất tầm nhìn của các xe lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, ông Nguyễn Bôn, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Đồng Nai cho biết, Ban ATGT tỉnh đã có báo cáo chi tiết vụ việc. Ông Bôn cũng nhận định: “Đây là vụ việc hi hữu chưa từng xảy ra ở Việt Nam, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm”.

Hậu quả vụ tai nạn liên hoàn đã làm 2 người bị thương nhẹ và 6 xe ô tô bị hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Hiện trường vụ tai nạn với khói mù mịt. Ảnh: VECE

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT, CSĐT - Công an huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành (Đồng Nai) đã đến hiện trường phối hợp với các lực lượng liên quan khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về tính pháp lý của vụ việc, luật sư Quách Thành Lực - Công ty Luật Hà Nội Tinh Hoa - cho biết: "Điều 12 Luật Giao thông đường bộ và Điều 11 Thông tư 91/2015 của Bộ GTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Theo đó, nếu tốc độ trên 60 km/giờ thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m, 80 km/giờ là 55m, 100 km/giờ là 70m và 120km/giờ là 100 m.

Ngoài ra, khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn thích hợp lớn hơn khoảng cách an toàn ghi trên biển báo hoặc quy định trên.

Luật sư Quách Thành Lực - Công ty Luật Hà Nội Tinh Hoa.

Trong vụ việc này cần phải làm rõ và xác định các yếu tố lỗi để làm cơ sở xem xét trách nhiệm dân sự của các bên.

Cụ thể, đối với tài xế, theo Điều 5 Luật Giao thông đường bộ họ phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép (có thể dừng lại một cách an toàn) nếu: Có biển cảnh báo nguy hiểm hoặc có chướng ngại vật trên đường; nếu trời mưa; có sương mù, khói, bụi; mặt đường trơn trượt, lầy lội, có nhiều đất đá, cát bụi rơi vãi.

"Thực tế khói làm hạn chế tầm nhìn không phải xuất hiện một cách đột ngột, từ xa tài xế vẫn có thể quan sát thấy nên phải làm rõ việc này. Theo đó, khi thấy tầm nhìn bị hạn chế, chính tài xế phải ý thức được mức độ nguy hiểm mà hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn cho chính mình và các xe khác phía sau", luật sư Lực nhấn mạnh.

Cùng bàn về sự việc trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật Nguyễn Anh) nhận định, cần phải xem xét trách nhiệm Ban quản lý đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vì đây là tuyến đường BOT, có thu phí nên phải có trách nhiệm đảm bảo điều kiện lưu thông.

“Khi phát hiện sự cố khói mù mịt uy hiếp sự an toàn của tuyến đường cao tốc thì cần phải có ngay biện pháp cảnh báo an toàn cho các phương tiện đang lưu thông, có thể bằng cách qua VOV giao thông, nhân viên tuần tra trên tuyến đường hướng dẫn cảnh báo…“, luật sư Thơm nói.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật Nguyễn Anh).

Theo luật sư Thơm, tiếp đó là trách nhiệm của người dân đốt rơm rạ gây ô nhiễm. “Những năm gần đây trên phạm vi cả nước, sau khi thu hoạch lúa, người nông dân thường xử lý rơm rạ bằng cách đốt ngay tại ruộng.

Việc đốt rơm rạ không chỉ làm ô nhiễm môi trường không khí mà còn gây hiện tượng mù khói, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, hạn chế tầm nhìn của người dân khi tham gia giao thông.

Xét hành vi của người đốt cỏ trong vụ việc này là gián tiếp gây ra hậu quả. Để xử lý về hành vi cản trở giao thông trong vụ việc này là không thỏa mãn các dấu hiệu tội phạm”, luật sư Thơm chia sẻ thêm.

Vị trí người dân đốt cỏ gây khói mịt mù trên cao tốc.

Theo quy định, hành vi đốt cỏ gây khói bụi ô nhiễm môi trường sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng về hành vi “Tự ý đốt rác, chất thải, chất độc hoặc các chất nguy hiểm khác ở khu vực dân cư, nơi công cộng”.

Cục Quản lý đường bộ sẽ có ý kiến Trên các tuyến đường cao tốc đều có hệ thống camera để theo dõi, cảnh báo sớm các nguy hiểm. Ngoài ra còn có kênh tiếp nhận những thông tin của người tham gia giao thông qua số điện thoại khẩn cấp. Nếu phát hiện sự cố các đơn vị phải lập tức thông báo lên bảng điện tử, cử các đội cứu hộ cứu nạn xuống hiện trường. Vụ tai nạn này cần phải xem lại băng ghi hình mới biết cách xử trí của đơn vị quản lý đó là nhanh hay chậm, chúng tôi đang chờ các đơn vị báo cáo. Sắp tới chúng tôi tiếp tục kiến nghị lên Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT có ý kiến với chính quyền địa phương vì việc đốt theo kiểu truyền thống rất nguy hiểm, không xử lý kịp được, cháy lan rất nhanh. Ông NGUYỄN QUỐC TÙNG, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ cao tốc (Tổng cục Đường bộ Việt Nam)

Nhật Tân