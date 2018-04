Xót xa chuyện em trai tự đào huyệt chôn xác chị trong nhà

1. Nơi xảy ra câu chuyện hy hữu này là căn hộ 18 Phan Đình Phùng, phường 1, TP Tuy Hòa (Phú Yên). Không bê tông cốt thép hay mái ngói, vách xây như nhiều gia đình khác, mà chỉ là căn nhà nhỏ chắp vá từ cây gỗ đơn sơ cùng những tấm ván, tấm tôn.

Chủ sở hữu căn nhà này là Trịnh Thị Bạch Tuyết (46 tuổi) - nguyên là nhân viên cấp dưỡng Trường mầm non Sơn Ca ở phố Nguyễn Huệ, phường 7, TP Tuy Hòa. Ngoài bà Tuyết còn có người em trai là Trịnh Anh Tuấn (44 tuổi) sinh sống ở đó từ nhiều năm nay và mở tiệm may Anh Tuấn.

Vụ việc phát lộ vào buổi sáng 23-3, khi một số người thân quen đến thăm bà Tuyết nhưng không gặp nên gặng hỏi ông Tuấn nhiều lần thì người đàn ông này cho biết, chị gái mình đã qua đời từ mấy hôm trước.

Mọi người tiếp tục dò hỏi nơi yên nghỉ cuối cùng của bà Tuyết và đặt câu hỏi vì sao gia đình không lập bàn thờ để bạn bè, người thân đến viếng hương hoa chia buồn? Nào ngờ ông Tuấn chỉ tay về phía nền đất trong góc nhà có nhiều dấu vết đào bới còn rất mới, rồi tiết lộ rằng tự tay mình đào huyệt và chôn xác chị gái ở đó.

Căn nhà 18 Phan Đình Phùng, phường 1, TP Tuy Hòa.

Bất ngờ và rúng động trước nguồn tin nêu trên, một số người đã khẩn báo cho cơ quan Công an và chính quyền địa phương. Lập tức trong buổi chiều hôm đó, một tổ công tác phối hợp giữa các trinh sát, điều tra viên và kỹ thuật viên hình sự dưới chỉ đạo hành trực tiếp của Thượng tá Trà Trọng Phú - Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa khẩn trương vào cuộc xác minh.

Từ nguồn chứng cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường, khai quật nơi chôn xác bà Tuyết để trưng cầu Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Phú Yên khám nghiệm tử thi.

Không chút lo ngại, Trịnh Anh Tuấn chỉ nơi chôn xác chị mình, cũng là nơi người phụ nữ này đặt chiếc giường ngủ khi còn sống. Đào bới một lớp đất ẩm ướt, các trinh sát và điều tra viên tìm thấy thi thể bà Tuyết được cuộn bên trong chiếc chăn và chiếu, phần mô mềm bắt đầu thời kỳ phân hủy.

Sau khi đưa xác người chết về Nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, các bác sĩ pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định, nhưng không phát hiện bất kỳ một dấu vết nghi vấn nào cho thấy có cái chết của bà Tuyết có dấu hiệu tội phạm.

Khi tiếp xúc với điều tra viên, ông Trịnh Anh Tuấn cho biết, người chị gái của mình mắc bệnh ung thư vú cách đây hơn 6 năm nên phải nghỉ việc ở Trường Mầm non Sơn Ca, về nhà dốc hết những khoản tiền dành dụm được bấy lâu, kết hợp vay mượn người thân để ngược xuôi trong hành trình từ Tuy Hòa đến TP Hồ Chí Minh nhiều chuyến điều trị bệnh dài hạn.

Do tình trạng bệnh nặng nên sau vài lần hóa trị liệu (Chemotherapy), sức khỏe bà Tuyết sa sút rõ nét. Đến khi người mẹ ruột qua đời cách đây ba năm, thể chất và tinh thần bà Tuyết suy kiệt trầm trọng, túi tiền chữa bệnh không còn, bên trong căn nhà gần như không có tài sản nào đáng giá để bán, trong khi đó anh Tuấn hành nghề thợ may giữa thời buổi nhiều người sử dụng quần áo may mặc sẵn ở siêu thị, shop thời trang… nên thu nhập rất bấp bênh, không có khả năng hỗ trợ tài chính cho người chị gái.

Nhiều người dân đến tận nơi để tìm hiểu vụ việc.

Cũng theo ông Tuấn tường trình, khi còn sống, nhiều lúc bà Tuyết gượng sức nhìn quanh căn nhà đơn sơ, trống trải rồi ngậm ngùi dặn dò người em trai: "Một ngày nào đó chị theo ông bà thì em quấn xác chị lại chôn cất ở đâu cũng được". Hơn một tháng trước Tết, bà Tuyết vào TP Hồ Chí Minh lần cuối cùng vì sau cuộc hóa trị liệu lần đó gần như người phụ nữ này không còn đủ sức để gượng dậy bước đi mà đã lâm vào tình trạng nằm liệt trên giường.

2. Bằng giọng trầm buồn, ông Tuấn kể: "Nhiều đêm, nghe chị tôi rên la đau đớn, ruột gan tôi như se thắt lại. Tôi nấu cháo lấy nước loãng để cho chị húp và tiên đoán điều chẳng lành sắp xảy ra.

Khoảng 21h ngày 20-3, sau khi uống được vài giọt nước cháo, chị Tuyết trút hơi thở cuối cùng. Thương chị lắm nhưng túi tiền không có để mua quan tài lo hậu sự khiến cho tôi bấn loạn tâm trí. Một số đồng nghiệp và người thân của chị đã nhiều lần giúp đỡ, hỗ trợ rồi, không thể làm phiền họ nữa. Trong lúc đầu óc rối bời, tôi chợt nhớ đến lời dặn dò của chị khi còn sống…"

Suốt đêm vắt tay lên trán suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay, gần sáng ông Tuấn mới bật dậy lặng lẽ bế xác người chị gái đặt tạm trên giường của mình rồi lật nghiêng lật chiếc giường bà Tuyết đã nằm sang một bên.

Người đàn ông này cầm xà beng đào huyệt ở độ sâu chừng nửa mét. Sau khi tự tay mình thay quần áo mới cho người chết, ông Tuấn lấy chăn và chiếu cũ bó xác lại rồi đặt xuống huyệt để chôn...

Khi tiếp xúc phóng viên, ông Tuấn chia sẻ : "Tôi nghĩ chôn tạm chị Tuyết trong nhà rồi sau này tính tiếp, chứ tiền không có tôi phải biết làm sao…".

Ba ngày sau khi bà Tuyết mất, một số bạn bè đến thăm nhưng không thấy bóng dáng người phụ nữ này nên họ gặng hỏi mãi ông Tuấn lúng túng hồi lâu mới kể lại câu chuyện chôn xác chị gái tại nhà riêng khiến cho nhiều người nửa tin, nửa ngờ. Đến lúc Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa khai quật tử thi thì mọi người mới biết rõ sự thật mười mươi.

Người dân địa phương đóng góp hỗ trợ để mai táng bà Trịnh Thị Bạch Tuyết.

Một người dân ở kế bên là bà Nguyễn Thị Phẩm (67 tuổi) trú ở 22 Phan Đình Phùng, phường 1, TP Tuy Hòa cho biết: "Cậu Tuấn hiền lành, sống khép kín, hiếm khi tiếp xúc với người ngoài. Thỉnh thoảng cậu ấy sang tiệm tạp hóa của tôi mua xị rượu gạo mang về nhà uống.

Chẳng hiểu sao sau khi người chị chết cậu ấy ngớ ngẩn đến mức không báo tin cho chính quyền và người dân ở cùng khu phố hỗ trợ lo tang mà lại tự tay mình đào huyệt chôn cất chị ngay trong căn nhà của mình đang sinh sống".

Theo nhiều người dân địa phương, trước đây ông Tuấn lập gia đình riêng và đã có một đứa con, nhưng do bất đồng trong đời sống thường nhật kéo dài nên vợ chồng họ ly hôn. Từ thời điểm đó đến nay, ông Tuấn về sinh sống trong căn nhà của người chị gái.

Không riêng ông Tuấn mà bà Tuyết cũng có lối sống khép kín, chưa gây buồn phiền với ai và rất ít khi giao tiếp với những người cùng khu phố. Hơn thế nữa, có người cho hay, lắm lúc ông Tuấn có biểu hiện bất ổn về tâm lý.

Vụ việc phát lộ, ông Võ Ngọc Kha - Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa đã chỉ đạo UBND phường 1 tổ chức vận động người dân địa phương quyên góp, hỗ trợ hơn 6 triệu đồng để mua quan tài mai táng bà Trịnh Thị Bạch Tuyết sau khi Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa kết thúc cuộc khám nghiệm tử thi, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức trách bố trí miễn phí nơi chôn cất người phụ nữ này tại Nghĩa trang Thọ Vức ở xã Hòa Kiến, TP.Tuy Hòa.

Một nguồn tin cho hay, trong chiều 24-3, một chi nhánh ngân hàng tại Phú Yên cũng đã hỗ trợ 18 triệu đồng để xây mộ cho người phụ nữ xấu số.

Trao đổi với phóng viên chiều 25-3, Đại tá Lương Tấn Dĩnh - Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp Công an tỉnh Phú Yên cho biết, kết quả điều tra cho thấy vụ việc không có dấu hiệu tội phạm mà do túng quẫn, rối trí khi không có tiền để lo hậu sự cho người chị gái qua đời sau nhiều năm chống chọi căn bệnh ung thư vú, nên ông Trịnh Anh Tuấn đã tự mình đào huyệt tại nhà riêng để chôn cất chị gái.

Người dân địa phương giúp san lấp, xử lý vệ sinh nơi người em trai chôn xác chị gái.

Theo quy định tại Điều 84 Luật Bảo vệ môi trường 2014 quy định: Khu mai táng, hỏa táng phải phù hợp với quy hoạch; có vị trí, khoảng cách đáp ứng yêu cầu về vệ sinh môi trường, cảnh quan khu dân cư; không gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường xung quanh; việc quàn, ướp, di chuyển, chôn cất thi thể, hài cốt phải bảo đảm yêu cầu về vệ sinh môi trường; việc mai táng người chết do dịch bệnh nguy hiểm thực hiện theo quy định của Bộ Y tế; tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ mai táng phải chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, về vệ sinh phòng dịch; nhà nước khuyến khích việc hỏa táng, chôn cất trong khu nghĩa trang theo quy hoạch, xóa bỏ hủ tục gây ô nhiễm môi trường.

Khoản 4 điều 3 Nghị định 23/2016/NĐ-CP ngày 5-4-2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, quy định "Việc táng được thực hiện trong các nghĩa trang, trường hợp táng trong các khuôn viên nhà thờ, nhà chùa, thánh thất tôn giáo phải bảo đảm vệ sinh môi trường và được sự chấp thuận của UBND các cấp theo phân cấp của UBND cấp tỉnh".

Theo Phan Thế Hữu Toàn/Công an nhân dân