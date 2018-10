Xót thương hoàn cảnh cô giáo mầm non chết vì bị ô tô của hiệu trưởng tiểu học tông trúng

Hình ảnh con trai 8 tháng tuổi của chị Tuyên khóc lóc đòi sữa khiến ai chứng kiến cũng đau lòng.

Những ngày này, người dân xóm Quỳnh Tiến (xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) gần như dừng hết công việc để đến phụ giúp gia đình ông Phan Khắc Dũng (65 tuổi) lo hậu sự cho người con gái là Phan Thị Tuyên (SN 1988) vừa qua đời vì tai nạn giao thông.

Trong ngôi nhà cũ kỹ, xuống cấp đến nỗi chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng đủ làm nó sập xuống bất cứ lúc nào là nơi sinh sống của 3 thế hệ trong 1 gia đình.

Ngôi nhà ấy dù nghèo khó nhưng mấy ngày trước vẫn vang tiếng cười trẻ thơ, thế mà giờ đây chỉ còn tiếng mẹ khóc con, tiếng con đòi mẹ.

Chị Tuyên vốn đã đi làm dâu ở huyện khác, nhưng một biến cố lớn xảy ra đẩy gia đình nhà chồng chị lâm vào cảnh nợ nần, trắng tay.

Không còn nhà để ở, lại phải gánh thêm món nợ lớn, vợ chồng chị Tuyên cùng 2 đứa con về lại kéo nhau về huyện Quỳ Hợp để bám víu nhà ngoại ở vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” Nghệ An.

Chồng chị Tuyên phải tạm biệt vợ con bôn ba nhiều công trình ở các tỉnh phía Bắc để mưu sinh, kiếm tiền trả món nợ đang treo lở lửng trên đầu.

Chị Tuyên ở nhà may mắn xin được một suất đi dạy mầm non ở huyện Quỳ Châu (Nghệ An). Mức lương vài triệu đồng chẳng đủ nuôi nổi 3 mẹ con, nhiều lúc chị tranh thủ cùng bố mẹ đi làm thuê để kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống.

Những ngày tháng nghèo khó cứ đeo bám 3 thế hệ trong gia đình ông Dũng ngày này sang tháng khác, nhưng nỗi thống khổ thật sự bắt đầu từ buổi chiều định mệnh ngày 18/10.

Khi trời vừa nhá nhem tối, ông Dũng được người ta báo tin con gái ông được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì bị xe ô tô tông trúng trên đường đi dạy về.

Chưa kịp chuẩn bị để vào bệnh viện với con, ông Dũng lại nghe tin chị Tuyên đã qua đời. Cú sốc quá lớn khiến vợ chồng ông ngã quỵ. Ông đâu ngờ được có ngày phải trải qua cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Ngôi nhà chị Tuyên trông như muốn sập vì đã quá cũ kỹ.

Dưới bàn thờ vẫn nghi ngút khói hương, hai đứa trẻ con chị Tuyên, một đứa lên 2 tuổi, đứa còn lại mới 8 tháng giương đôi mắt ngơ ngác nhìn người ra vào trong ngôi nhà vốn ít được viếng thăm. Hai đứa bé còn quá nhỏ để hiểu rằng, đây là thời khắc chúng mất mẹ vĩnh viễn.

Những ngày lo đám tang cho cô Tuyên là thời gian người dân xóm Quỳnh Tiến có lẽ sẽ không bao giờ quên. Đứa bé 8 tháng tuổi con chị Tuyên áp mặt vào ngực bà ngoại đang ngất xỉu để tìm hơi mẹ rồi gào khóc thảm thiết vì khát sữa.

Cách đó vài mét, anh trai của bé cũng đang khóc lóc tìm mẹ. Hình ảnh đau đớn ấy như mũi kim đâm buốt trái tim bất cứ ai chứng kiến.

Nhìn các con khóc lóc đòi mẹ, anh Nguyễn Đình Trung (SN 1986), chồng chị Tuyên, không còn giữ được vẻ bình tĩnh như những ngày qua.

Anh tâm sự, thương anh nên chị Tuyên chấp nhận về làm dâu ở một huyện xa nhà. Nhưng những biến cố của gia đình anh khiến cho chị cũng phải chịu vất vả. Chị mất vào thời điểm này khiến anh cảm thấy day dứt khó tả. Rồi mai này các con anh sẽ ra sao khi thiếu đi hơi ấm của mẹ.

Còn anh, đôi vai gầy gò nay càng thêm gánh nặng vì đã mất đi hậu phương vững chắc nhất. Người đàn ông ấy run lên nhưng vẫn cố nén đau đớn. Từ hôm nay, anh phải vừa là bố, vừa là mẹ để là chỗ dựa vững chãi cho các con của anh.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khoảng 18h ngày 18/10 trên Quốc lộ 48, đoạn qua địa bàn xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An khiến 1 người chết. Vào thời điểm trên, cô Phan Thị Tuyên, giáo viên trường Mầm non xã Châu Bình chạy xe máy mang BKS 37L2 – 031.38 hướng từ xã Châu Bình đi về huyện Quỳ Hợp. Khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với ô tô của ông Trần Xuân Công (44 tuổi), hiệu trưởng trường Tiểu học xã Châu Thuận (huyện Quỳ Châu). Dù nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng do vết thương nặng nên nạn nhân đã không qua khỏi trên đường đi cấp cứu.

Theo Nhật Linh (Vtc.vn)