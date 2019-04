Xót thương bé trai 7 tuổi đi xe đạp ngã xuống sông tử vong

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lại Hồng Phưởng - Chủ tịch UBND xã Hải Long (huyện Hải Hậu, Nam Định) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm: "Khoảng 9h sáng nay (28/4), nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể cháu Lê Trung H. (7 tuổi, trú tại xóm 8 xã Hải Long, huyện Hải Hậu, Nam Định) tại một con sông trên địa bàn xã".

"Trước đó, chiều qua (27/4), anh Lê Văn Hồng - bố cháu H. có đến cơ quan làm đơn trình báo về việc cháu H. bị mất tích sau khi đi học về. Ngay sau đó, chúng tôi đã hỗ trợ gia đình tìm kiếm cháu bé. Sáng nay, nhận được tin báo của người dân, tôi hết sức bàng hoàng và đau xót", ông Phưởng nói.

Cháu bé được phát hiện đã tử vong sau khi rơi xuống sông.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cơ quan CSĐT công an huyện Hải Hậu (Nam Định) đã đến hiện trường khám nghiệm thi thể. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cháu mới biết đi xe đạp, tay lái còn yếu nên đã không may bị ngã xuống sông. Sau khi khám nghiệm xong, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho người nhà về mai táng.

Ông Phưởng cũng cho biết, con sông này nước khá sâu, một phần cháu cũng không biết bơi nên đã bị đuối nước sau khi ngã. Đồng thời, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát quá lớn này.

Theo Thu Huyền (Nguoiduatin.vn)