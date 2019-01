Xôn xao clip thầy giáo ngoại quốc cầm mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu chủ homestay ở Hà Nội

Hôm qua (ngày 16/1), đoạn clip ghi lại sự việc một người đàn ông ngoại quốc cự cãi gay gắt, có hành động dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều nhát vào đầu, mặt 1 nam thanh niên người Việt xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao.

Ông Mark dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều nhát vào đầu anh Tr. - Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin được chia sẻ, người đàn ông ngoại quốc trong sự việc có tên Mark E. (quốc tịch Mỹ), là giáo viên tại trung tâm tiếng anh I.L (có địa chỉ tại Hà Nội). Do mâu thuẫn khi thuê homestay do nam thanh niên tên Tr. làm quản lý, ông Mark đã phá hợp đồng thuê nhà, mang hành lý rời đi mà không chịu thanh toán và đền bù hợp đồng như thỏa thuận. Khi anh Tr. ra mặt yêu cầu trả tiền thì xảy ra mâu thuẫn.

"Vào ngày 12/1/2019 nhân viên của trung tâm I.L. liên lạc với anh Tr. quản lý nhà trọ về việc muốn đứng ra thuê trọ cho một người nước ngoài tên Mark E. và sẽ trả tiền thuê trọ theo tháng vào ngày 15/1.

Vì có một người nước ngoài thuê trọ tại chỗ anh Tr. cũng đang công tác tại trung tâm I.L. nên anh Tr. tin tưởng để cho người này đóng tiền muộn. Trước khi kí hợp đồng anh Tr. đã dẫn ông Mark xem toàn bộ điều kiện cơ sở vật chất và yêu cầu rõ đọc kĩ hợp đồng trước khi kí. Hợp đồng được kí vào ngày 12/1/2019 nhưng được tính bắt đầu từ ngày 13/1/2019.

Vào tối ngày 14, ông Mark đã nhắn tin cho anh Tr. rằng sẽ không thuê trọ nữa và cũng không trả tiền thuê trọ, đền bù hợp đồng hai bên đã thỏa thuận từ trước. Ông Mark đồng thời cũng đã có hành vi bạo lực, sử dụng dao, hung khí sát thương đe dọa nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của anh Tr., mặc dù trước đó anh Tr. có hành động rất ôn hòa và yêu cầu mời công an đến giải quyết sự vụ theo quy trình của pháp luật Việt Nam. Thay vì đối thoại trực tiếp trong hòa bình và chờ công an đến giải quyết thì Mark - Giáo viên trung tâm tiếng Anh I.L. đã có hành vi đánh đập và hành hung người Việt" - thông tin được đăng tải trên mạng xã hội.

Nam giáo viên ngoại quốc (áo đen) tranh cãi với anh Tr. (áo xanh) trước cửa phòng homestay - Ảnh cắt từ clip.

Theo nội dung trong đoạn clip, ông Mark và anh Tr. tranh cãi với nhau về vật liệu cách âm trong phòng ở. Trong khi anh Tr. yêu cầu ông Mark giải thích những gì mình muốn về vật liệu cách âm thì nam giáo viên ngoại quốc lại chỉ thu xếp hành lý và đòi đi ra ngoài. Cả 2 nói chuyện với nhau khá nóng nảy và lớn tiếng, nhiều người xúm lại can ngăn nhưng không được.

"Tell me, soundproof, which kind of meterial are you expecting? Soundproof, just tell me! Actually, before, you said that this is the place you want to be here.

Làm rõ với tôi, cách âm, vật liệu cách âm nào ông muốn có ở đây? Vật liệu cách âm, ông nói rõ với tôi đi chứ!. Trước đây ông nói đây là căn phòng ông muốn ở mà" - anh Tr. nói với ông Mark.

Ông Mark cũng đáp trả ngay sau đó, vừa nói vừa thu dọn hành lý của mình: "Get the **** out of my way. I'm telling you, i'm not going to pay. You are warned, man. I don't want to hurt you.

Tránh ra khỏi đường tôi đi. Tôi nói với anh, tôi sẽ không trả tiền. Tôi đã cảnh báo anh rồi đấy, tôi không muốn động chân động tay với anh đâu".

Nhiều người chứng kiến và can ngăn sự việc - Ảnh cắt từ clip.

Anh Tr. vẫn đứng chặn trước cửa, một mực không cho ông Mark ra khỏi phòng. Anh nhờ 1 người đứng bên cạnh gọi cảnh sát tới làm việc, đồng thời hét lớn ra hiệu cho 1 người ở tầng dưới khóa xe của ông Mark lại.

Bất ngờ, ông Mark đã tháo chiếc mũ bảo hiểm đang đội trên đầu (loại mũ 3/4) rồi đánh tới tấp vào mặt, đầu anh Tr. Anh Tr. đưa tay lên che chắn, những người xung quanh cũng vội can thiệp.

Ông Mark quay lại phòng xách hành lý toan rời đi nhưng anh Tr. vẫn đứng chặn ở cầu thang, lúc này ông Mark lại tiếp tục dùng điện thoại của mình lao vào đánh anh Tr. khiến chiếc điện thoại bị văng ra ngoài.

Cuối đoạn clip, ông Mark vẫn chưa thể đi ra khỏi căn phòng.

Ông Mark dùng mũ bảo hiểm, sau đó dùng điện thoại lao vào đánh anh Tr. - Ảnh cắt từ clip.

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao. Đa số các ý kiến đều cho rằng khi sự việc chưa vỡ lẽ thì không thể kết luận được gì, tuy nhiên dù lý do gì thì hành động đánh người của nam giáo viên ngoại quốc là không nên.

Bạn H.T.M bình luận: "Chưa rõ mâu thuẫn ra sao nhưng ông Tây kia dùng mũ bảo hiểm đánh người như vậy là không được, như thế là cố ý gây thương tích rồi. Nhiều bạn cứ sính ngoại, bảo người Tây cư xử lịch sự nhưng đâu phải ai cũng thế đâu".

"Không có lửa làm sao có khói, chắc cũng do lỗi từ đôi bên nên mới tranh cãi như vậy. Chưa rõ đầu đuôi cũng không kết luận ai đúng ai sai được" - anh T.H viết.

Trung tâm tiếng Anh nơi nam giáo viên ngoại quốc làm việc lên tiếng

Liên quan đến sự việc trên, cũng theo thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, trung tâm tiếng Anh I.L nơi ông Mark giảng dạy là nơi đã đứng ra thuê phòng homestay cho nam giáo viên này ở. Tuy nhiên khi anh Tr. chủ homstay liên hệ với trung tâm tiếng Anh này để yêu cầu giải quyết, I.L lại cho rằng mình không liên quan đến hợp đồng thuê nhà, do đó không có trách nhiệm xử lý vụ việc.

Để làm rõ, chúng tôi đã liên hệ với đại diện của trung tâm tiếng Anh I.L. Chị L.N (đại diện trung tâm) xác nhận người đàn ông ngoại quốc trong đoạn clip chính là giáo viên của trung tâm, tuy nhiên chị phủ nhận việc I.L đã đứng ra thuê homestay cho giáo viên này cũng như việc phủi bỏ trách nhiệm giải quyết sự cố.

"Bên mình chỉ có vai trò giới thiệu, phiên dịch giúp cho thầy Mark để đến thuê nhà thôi, hợp đồng thuê là do thầy và chủ nhà tự lập với nhau. Ban đầu khi thầy Mark đến thuê thì thấy phòng ở đây rất ồn, thầy là người lớn tuổi nên khó tính không thể ở ồn ào được. Lúc này anh chủ nhà có nói sẽ lắp thiết bị cách âm trước khi thầy vào ở, tuy nhiên khi thầy đến thì căn phòng vẫn rất ồn. Ngay bên trên phòng thầy ở là gian bếp, mọi người ở bên trên ăn uống thì bạn biết sẽ ồn ào như thế nào đấy" - chị L.N chia sẻ.

Một căn phòng trong homestay nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Facebook

Chị L.N cũng thông tin thêm, anh Tr. là quản lý homestay đã gọi điện đến trung tâm để yêu cầu giải quyết sự việc. Dù trung tâm không đứng ra làm hợp đồng thuê phòng cho thầy Mark, tuy nhiên vẫn chấp nhận chuyển tiền trả cho anh Tr., anh Tr. đồng ý nhận tiền nhưng sau đó lại không nhắn số tài khoản ngân hàng của mình cho trung tâm.

"Thầy Mark đến ở vào ngày 13, đến 14 là xảy ra sự việc và thầy đi, thời gian thầy ở bên chỗ anh Tr. chỉ là 1 ngày. Khi anh Tr. gọi điện bên mình đã chấp nhận thanh toán cho anh tiền ở của thầy Mark, bạn biết đấy ở homestay như vậy ngoài tiền phòng ở còn nhiều khoản dịch vụ chung nữa. Anh Tr. đã đồng ý, nhưng sau đó không nhắn số tài khoản để bên mình chuyển tiền. Cuộc nói chuyện điện thoại với anh Tr. bên mình đều ghi âm lại" - chị L.N nói.

Homestay này có khá đông người nước ngoài thuê trọ - Ảnh: Facebook.

Chúng tôi hiện vẫn chưa thể liên hệ với quản lý homestay nơi xảy ra sự việc. Đoạn clip trên hiện tại vẫn đang được quan tâm trên MXH.

Theo Thục Hạnh (Helino)