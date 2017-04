Hôm nay (14/4), UBND xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) đang tìm người thân cho bé gái 60 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa Quang Minh, thôn Nại Đông cùng xã Tam Kỳ.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, sư cô Thích Nữ Trung Ngạn - Trụ trì chùa Quang Minh cho hay, khoảng 21 giờ 15 phút tối ngày 31/3, một số phật tử nhà chùa phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi trước cổng tự viện.

Chùa Quang Minh, nơi phát hiện cháu bé 2 tháng tuổi bị bỏ rơi. Ảnh: Đ.Tuỳ

Cháu bé khoảng 60 ngày tuổi, nặng khoảng 5kg, mặc quần áo màu hồng, bên ngoài quấn khăn bông màu vàng và màu xanh. Đặc biệt, bé được cho vào trong một hộp giấy cát tông màu nâu rộng khoảng 40cm.

"Khi kiểm tra trong thùng giấy thì phát hiện có một bé gái trên người quấn 2 chiếc khăn mỏng trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh. Lúc đó, trời mưa và rất lạnh", sư cô Trung Ngạn cho biết.

Bé gái đẹp như thiên thần bị bỏ rơi ở chùa Quang Minh. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trước sự việc trên, nhà chùa đã thông báo cho Trưởng thôn và Ban công an xã Tam Kỳ xuống xác minh tìm hiểu sự việc. Trong thời gian được chùa Quang Minh nuôi dưỡng, cháu bé chưa được đặt tên, sức khỏe ổn định và ăn uống bình thường.

Ông Nguyễn Tiến Quynh - Trưởng công an xã Tam Kỳ cho hay, vào tối ngày 31/3, công an xã có nhận được tin báo từ Trưởng thôn Nại Đông về việc phát hiện cháu bé tại cổng chùa Quang Minh. Sau khi xuống tìm hiểu, công an xã đã báo cáo lên lãnh đạo UBND xã Tam Kỳ.

UBND xã Tam Kỳ (huyện Kim Thành) thông báo sự việc cho cơ quan chức năng. Ảnh: Đ.Tuỳ

Được biết, hiện nay, UBND xã Tam Kỳ đã thông báo trên các phương tiện thông tin để tìm nhân thân cho cháu bé. Sau ngày 17/4, nếu không tìm được người thân, chính quyền địa phương sẽ làm các thủ tục theo quy đinh của pháp luật.

"Tôi cũng kiến nghị tới chính quyền xã Tam Kỳ, nếu cha mẹ cháu bé không đến nhận thì nhà chùa sẽ xin nhận nuôi và làm giấy khai sinh cho cháu”, sư cô Trung Ngạn cho biết.

Đức Tuỳ