Xem chung kết World Cup, một thuyền viên rơi xuống biển mất tích

Vào rạng sáng nay (16/7) tại vùng biển Cô Tô (Quảng Ninh) xảy ra sự việc thương tâm khi anh Trần Văn Phi (SN 1995), trú tại tỉnh quê Bình Dương, là thuyền viên trên tàu QNg - 92478TS bị ngã xuống biển mất tích khi nạn nhân lên bờ xem bóng đá.

Trước đó, đêm 15/7, tàu của nạn nhân đang neo đậu tại khu vực tránh trú bão Cô Tô. Tuy nhiên, đêm qua có trận chung kết bóng đá World Cup 2018 cho nên anh Phi cùng cùng 4 thuyền viên khác trên tàu lên bờ đi xem.

Vụ va chạm giữa tàu cá và tàu vận tải rạng sáng 15/7 khiến 7 thuyền viên trôi dạt trên biển. Ảnh minh họa

Đến khoảng 1h30 rạng sáng 16/7, cả nhóm đi trên mảng của anh Trần Văn Đức (SN 1978, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) để quay về tàu nghỉ ngơi. Trong quá trình leo từ mảng lên tàu, anh Phi không may bị trượt chân ngã xuống biển, do không biết bơi nên bị chìm và mất tích.

Ngay lập tức, những người đi cùng bơi lặn xuống biển và tổ chức tìm kiếm nhưng không tìm thấy thuyền viên Phi. Nhận được tin báo, Ban Chỉ đạo PCTT&TKCN huyện Cô Tô huy động tối đa lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn và đến sáng cùng ngày, thi thể thuyền viên Phi được tìm thấy.

Trước đó vào 3h sáng ngày 15/7, trên vùng biển Cô Tô đã xảy ra một vụ đâm va giữa tàu vận tải và tàu cá khiến 1 tàu đắm và 7 người bị trôi dạt trên biển. Theo đó, tàu đánh cá BKS HP - 90561TS trên đường chạy về đảo Cô Tô tránh gió thì bất ngờ gặp cơn giông nên buộc tàu phải thả neo cách Cô Tô khoảng 8 hải lý.Trong khi thả neo thì bị tàu vận tải Nam Bắc không rõ biển kiểm soát đâm va khiến tàu bị đắm.

Các thuyền viên gặp nạn gồm: ông Hoàng Đức Thanh (SN 1971), trú tại thôn 5, xã Kiền Bái; Nguyễn Văn Nguyên (SN 1987), Đinh Văn Tài (SN 1983) cùng trú tại xã Lập Lễ ( huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng); Hoàng Văn Quế (SN 1971) trú tại Minh Lộc; Phạm Văn Mạnh (SN 1994), trú tại xã Ngư Lộc; Tô Văn Chương và Tô Văn Hiến, trú tại xã Hưng Lộc (đều thuộc huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Thuyền viên Phạm Văn Mạnh được chăm sóc sức khỏe tại đồn biên phòng huyện đảo Cô Tô

Nhận được thông tin, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã nhanh chóng huy động các phương tiện tìm kiếm và thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên vùng biển Cô Tô.

Sau đó, 4 thuyền viên được các tàu cá của ngư dân phát hiện và cứu gồm: Hoàng Đức Thanh, Hoàng Văn Quế, Phạm Văn Mạnh và Nguyễn Văn Nguyên. Hiện tại, sức khỏe của 4 thuyền viên đã ổn định và được các bác sỹ quân y tận tình chăm sóc tại Đồn Biên phòng Cô Tô.

Được biết, vào lúc 12h15 trưa nay (16/7), thuyền viên Đinh Văn Tài (SN 1983) trú tại xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đang ôm một can nhựa loại 20 lít trôi dạt trên biển và được tàu của ông Lê Đức Lập, chủ tàu Thành Công 07 BKS TB - 2668, trên đường hành trình về bờ tránh gió đã phát hiện cứu sống.

Hiện còn 2 thuyền viên vẫn tích trên biển vẫn chưa được tìm thấy.

Đức Tùy