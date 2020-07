Xe tải và container đâm trực diện, 3 người trọng thương

Rạng sáng nay, 6/7, xe tải BKS 89C - 063.41 do tài xế Trần Quốc Toản (SN 1981, trú tại TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, chạy trên QL 1A theo hướng Bắc – Nam (đoạn tránh TP Hà Tĩnh) khi đi qua địa bàn phường Thạch Linh bất ngờ đâm trực diện với container BKS 61C - 369.51 kéo theo rơ-moóc BKS 61R - 006.72 do tài xế Hồ Quang Tùng (SN 1985, trú tại xã Diễn Hoàng, Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển.



Hiện trường vụ tai nạn

Cú đâm mạnh làm phần đầu của hai xe bị biến dạng, hai tài xế cùng phụ xe bị thương nặng mắc kẹt trong cabin.

Phần đầu 2 xe bị biến dạng, hai tài xế và phụ xe bị mắc kẹt trong cabin

Lực lượng chức năng và người dân giải cứu đưa ba người ra khỏi xe nhập viện cấp cứu. Đội CSGT Công an TP Hà Tĩnh cho biết, do vết thương nặng, tài xế Trần Quốc Toản đã tử vong.

Minh Thùy