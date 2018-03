Xe tải va chạm xe ben khi đi ngược chiều trên đường quốc lộ, 2 tài xế mắc kẹt trong cabin trọng thương

Rạng sáng 27/3, Công an quận Bình Tân mới hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa xe tải và xe ben trên địa bàn khiến 2 người trọng thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h15 ngày 26/3, tài xế Khống Văn Thành (35 tuổi) điều khiển xe tải loại 1,8 tấn mang BKS 51C-659.. chạy ngược chiều trên QL1, đoạn qua quận Bình Tân, TPHCM.

Đến trước số 31-33 QL1, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân thì đâm trực diện với xe ben mang BKS 51C-609.. do tài xế Trần My Hiếu (36 tuổi, quận 12) cầm lái chạy hướng An Lạc về An Sương.

Vụ tai nạn mạnh khiến cho 2 phương tiện biến dạng hoàn toàn phần cabin bên tài. Cả 2 tài xế kẹt trong cabin bị thương kêu cứu. Người dân phát hiện nên đã tìm cách giải cứu 2 tài xế ra ngoài, tài xế xe ben may mắn chỉ bị xây xát nhẹ; riêng tài xế xe tải phải mất nhiều thời gian giải cứu, đưa vào bệnh viện trong tình trạng gãy hai chân.

Đầu 2 phương tiện hư hỏng hoàn toàn.

Đến rạng sáng ngày 27/3, Công an quận Bình Tân mới xử lý, đưa 2 phương tiện về trụ sở tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo Thời đại