Xe 'Quái thú' của Tổng thống Mỹ được đưa đến Hà Nội

Từ sáng sớm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã túc trực tại cổng sân bay Nội Bài, sẵn sàng dẫn đoàn xe của Mỹ về trung tâm thành phố. Từ khoảng 9h30, hơn 100 người cùng đoàn xe Tổng thống Mỹ xếp đội hình trong sân bay, 2 xe Cảnh sát giao thông của Việt Nam vào dẫn đoàn. Bắt đầu từ 9h50, đoàn 6 xe di chuyển qua đường Võ Chí Công theo hướng từ sân bay Nội Bài về nội thành. Hai bên đường cùng các cầu vượt, nhiều cảnh sát đứng bảo vệ...

Theo Dân trí, hai chiếc xe Cadillac chở Tổng thống Mỹ được Cảnh sát giao thông Hà Nội dẫn về khách sạn Marriot, nơi được tin là Tổng thống Donald Trump sẽ lưu trú khi tới Hà Nội vào ngày 27-28/2 tới đây.

Zing cho hay, đây là lần thứ hai Tổng thống Trump đến Hà Nội, tuy nhiên những chiếc "Quái thú" lần này là những chiếc xe mới, chưa đưa vào sử dụng trong lần ông Trump đến vào năm 2017. Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai chiếc Cadillac One giống hệt nhau sẽ chạy nối đuôi và việc tổng thống ngồi trong chiếc xe nào không được tiết lộ.

- Đoàn xe của tổng thống Mỹ gồm nhiều chiếc, nổi bật nhất là Cadillac One, biệt danh là The Beast (quái thú), siêu xe chống đạn dành riêng cho chủ nhân Nhà Trắng. Qua mỗi đời tổng thống, Cơ quan Mật vụ Mỹ sẽ đặt hàng General Motors sản xuất mẫu The Beast mới.

- Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Hà Nội vào ngày 27-28/2. Đây là cuộc gặp thứ hai của họ, sự kiện được thế giới theo dõi sát sao.

- Công tác hậu cần chuẩn bị cho chuyến đi của Tổng thống Trump đã được tiến hành trong những ngày qua. Nhiều chuyến bay chở hàng với các máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster và C-130 Hercules đã liên tục đáp xuống Nội Bài.