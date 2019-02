Xe Mazda CX5 tông hàng loạt ô tô, xe máy, 2 vợ chồng bị thương, nhiều người kêu cứu giữa đường

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 16/2 trên đường Lê Thị Trung, phường An Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, ô tô hiệu Mazda CX5 mang BKS: 61A-375.79 lưu thông trên đường 22 tháng 12 hướng từ quốc lộ 13 về TX.Dĩ An.

Hai ô tô du lịch hư hỏng nặng sau tai nạn.

Khi xe lưu thông đến ngã ba giao nhau với đường Lê Thị Trung thì tài xế không làm chủ được tay lái đã tông vào ô tô tải mang BKS: 51C-418.32 và ô tô du lịch mang BKS: 61LD-049.04 khiến xe tải lao vào đuôi xe container phía trước..

Không dừng lại ở đó, xe Mazda tiếp tục tông vào 3 xe máy khác chạy cùng chiều tạo nên vụ tai nạn liên hoàn giữa nhiều phương tiện.

Vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng đi xe máy mang BKS: 53X3-3409 bị thương. Những người đi xe máy khác may mắn không thương tích nên đã rời đi ngay sau đó.

Xe du lịch Ford Ecosport bung 2 túi khí nên tài xế may mắn thoát nạn.

Xe máy của đôi vợ chồng bị thương bị hất văng lên vỉa hè.

Giao thông qua khu vực hỗn loạn sau tai nạn.

Tại hiện trường, 2 ô tô du lịch và xe tải hư hỏng nặng. Giao thông qua khu vực hỗn loạn, kẹt cứng hơn 1h đồng hồ.

Đến gần 12h trưa cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn vẫn chưa được giải quyết. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Yến Nhi (Soha/Trí Thức Trẻ)