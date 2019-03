Xe máy va chạm xế hôp, hai người bị thương nặng

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h30 sáng nay (31/3) trên Quốc lộ 15A thuộc thôn Khe Giao, xã Sơn Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.

Hiện trường vụ tai nạn

Vào thời điểm trên xe ô tô con mang BKS 38A-099.70 (chưa rõ danh tính người điều khiển) chạy trên QL 15A theo hướng Hương Khê - thành phố Hà Tĩnh, khi đến đoạn thôn Khe Giao, xã Sơn Lộc, Can Lộc thì va chạm mạnh với xe máy mang BKS 38C1-212.88 do chị Nguyễn Thị Bình (SN 1977, trú thôn Đập Lã, xã Sơn Lộc) điều khiển, chở theo chị Thái Thị Linh (SN 1978, trú thôn Thượng Sơn, xã Sơn Lộc, Can Lộc).

Cú va chạm mạnh khiến hai người điều khiển xe máy bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau đó người dân đã thông báo cho lực lượng chức năng. Nhận được thông báo cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tại nạn.

Tại hiện trường cả xe máy và ô tô đều hư hỏng nặng.

S.Nguyễn