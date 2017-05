Xe máy “rụng” bánh sau cú đấu đầu kinh hoàng, 2 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai thanh niên thương vong.

15h ngày 21/5, thanh niên (khoảng 25 tuổi) điều khiển xe máy BKS: 75T1 – 0826 lưu thông trên Tỉnh lộ 43 hướng cầu Tỉnh lộ 43 về cầu Ông Bố, khi đến khu phố Đồng An 1 (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì đấu đầu với xe máy biển số TP.HCM do thanh niên (khoảng 28 tuổi) cầm lái chạy chiều ngược lại.

Cú va chạm cực mạnh khiến hai phương tiện văng xa hơn 10m, cả hai nạn nhân nằm bất động trên đường.

Sau tai nạn, người dân nhanh chóng đưa hai thanh niên đi cấp cứu. Tuy nhiên do bị thương quá nặng thanh niên đi xe máy biển số TP.HCM đã tử vong.

Tại hiện trường hai xe máy hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an làm rõ.

Theo Dân Việt