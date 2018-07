Xe khách va chạm với xe máy, mẹ cùng con gái 5 tuổi tử vong thương tâm

Ngày 16/7, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, đang điều tra, làm rõ một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên QL1A khiến 2 mẹ con đi xe máy tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ tối 15/7, ôtô khách BKS 65B-010.22 do tài xế Nguyễn Linh Lăng (50 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long) điều khiển trên QL1A, theo tuyến Cần Thơ - Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Khi đến địa bàn xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS: 92V1-064.16 do chị Trần Thị Hương Gi. (30 tuổi, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) điều khiển chở theo con gái là Trịnh Trần Nhật L. (5 tuổi).

Hậu quả khiến 2 mẹ con chị Gi. tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng, đầu xe khách bị biến dạng.

Vụ tai nạn xảy ra trong đêm mưa lớn. Ảnh: CTV

Nhận được tin báo, Công an thị xã Điện Bàn nhanh chóng có mặt để tiếp quản hiện trường và phân luồng điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

