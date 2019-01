Xe khách 'điên' tông 2 xe máy, 4 người thương vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng nay (3/1). Vào thời điểm trên, xe khách BKS 77B-008.29 do tài xế Lê Văn Liêm (SN 1985, trú tỉnh Bình Định) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng Bình Định đi Đắk Lắk. Khi đến địa phận xã Chư Hdrông, TP Pleiku đã bất ngờ tông vào xe máy BKS 81L1- 038.87 do 2 thanh niên điều khiển, sau đó tiếp tục lao lên lề đường và tông vào xe máy BKS 81B1-806.12 do chị Lê Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Kênh, TP Pleiku) chở theo cháu L.T.N.H (SN 2015) đang đứng trước nhà.

Chiếc xe khách "điện" tông 2 xe máy trước khi dừng lại

Hiện trường vụ tai nạn

Hậu quả vụ tai nạn làm chị Phượng tử vong tại chỗ, cháu L.T.N.H và 2 thanh niên đi xe máy bị thương nặng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo nhiều người dân chứng kiến vụ việc, khi xảy ra tai nạn xe khách lưu thông với tốc độ cao.

