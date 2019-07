Xe khách cán chết cụ ông 80 tuổi đi xe đạp điện, kéo lê 20m

Trưa ngày 13/7, tin từ Đội CSGT Công an huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người đàn ông bị ôtô khách cán chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến cụ ông 80 tuổi bị xe khách cán chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 13/7, tại Km 380+700 Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm trên, chiếc xe khách giường nằm mang BKS 36B-017.96 di chuyển theo hướng Nghệ An đi Thanh Hóa do Trịnh Văn Hưng (SN 1979, ngụ huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, khi đến địa điểm trên, xe khách đã xảy ra va chạm với xe đạp điện do ông Trần Văn Th. (SN 1939, ngụ xã Trường Lâm) điều khiển.

Hậu quả, ông Th. bị kéo lê 20m và bị bánh sau xe khách cán qua, tử vong tại chỗ. Chiếc xe đạp điện bị hư hỏng nhẹ nằm cách hiện trường và nạn nhân 20 m.

Nhận tin báo, tổ công tác Trạm CSGT Quốc lộ 1A, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt bảo vệ hiện trường và hỗ trợ cho Công an huyện Tĩnh Gia xử lý vụ việc.

Theo Người Lao động