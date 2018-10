Xe khách 16 chỗ ủi chiến sỹ công an gần 100m trên phố rồi bỏ trốn

Trung úy Trần Văn Bình bị xe ô tô ủi lê trên đường - Ảnh cắt từ clip Facebook

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 15/10, hai chiến sĩ công an phường 8, TP Đà Lạt đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự tại đường Bùi Thị Xuân, phường 8 thì phát hiện xe khách mang BKS: 49X - 3186 của nhà xe Việt Tân (chưa rõ danh tính tài xế) chạy từ hướng ngã 5 Đại học Đà Lạt đi hồ Xuân Hương.

Khi phát hiện xe khách đi vào đường cấm lưu thông theo khung giờ quy định, công an đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành còn rồ ga bỏ chạy, ủi thẳng vào một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ.

Thượng sỹ Nguyễn Văn Long ra hiệu cho tài xế dừng xe nhưng tài xế vẫn cố tình điều khiển xe di chuyển vào khu vực trước Trường tiểu học Nguyễn Trãi trong giờ cao điểm tan trường.

Lúc này, trung úy Trần Văn Bình là người chạy lên phía trước xe vi phạm và dùng điện thoại quay lại cảnh tài xế vi phạm để làm bằng chứng xử lý thì bất ngờ bị tài xế ôtô lái xe tông thẳng vào người.

Trước tình huống trên, Trung úy Bình buộc phải nắm vào cần gạt nước của xe ôtô. Không dừng lại, tài xế xe vi phạm vẫn thản nhiên điều khiển xe tiến lên phía trước, ủi trung úy Trần Văn Bình gần 100m trên đường Bùi Thị Xuân. Đến đoạn trước siêu thị Xanh cũ, trung úy Bình đã may mắn nhảy thoát được ra ngoài. Xe vi phạm được tài xế điều khiển bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được tin báo, trưởng công an phường 8 đã báo cáo nhanh sự việc cho trưởng công an TP Đà Lạt. Với sự hỗ trợ của Đội CSGT công an TP Đà Lạt, lực lượng Công an xác định xe ôtô BKS 49X-3186 là của nhà xe Việt Tân.

Công an phường 8 sau đó đã tìm thấy chiếc xe vi phạm tại đường Trần Nhân Tông, TP Đà Lạt (cách hiện trường 500m), riêng tài xế đã bỏ trốn. Bước đầu, cơ quan công an xác định người điều khiển xe ôtô đi vào đường cấm giờ cao điểm và cố tình tông vào trung úy Trần Văn Bình trong lúc đang làm nhiệm vụ có tên là Tuấn (thường gọi là Tuấn trọc), ngụ tại xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), là tài xế cho nhà xe Việt Tân.

Hiện công an phường 8 đang hoàn tất hồ sơ để trình công an TP Đà Lạt điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo Quân Bảo (Thời Đại)