Xế hộp 'phơi bụng' trên quốc lộ 1A sau cú va chạm kinh hoàng

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h20 ngày 18/11. Thời điểm đó, xe đầu kéo mang BKS 50LD-144.33 (chưa rõ tên tuổi tài xế) kéo theo rơ móc mang BKS 50R-027.46 lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng đi từ miền Tây về TP.HCM.

Khi qua đoạn ấp Long Lợi, xã Long Hưng huyện Châu Thành (Tiền Giang), xe đầu kéo bất ngờ va chạm với ô tô 4 chỗ mang BKS 63A-020.82.

Cú va chạm khiến chiếc ô tô 4 chỗ trượt trên đường rồi lật ngửa. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng phương tiện bị hư hỏng.

Xe ô tô 4 chỗ lật ngửa trên quốc lộ 1A.Công an điều tiết giao thông sau tai nạn.- Ảnh: Châu Thành.

Sau vụ tai nạn, 2 phương tiện nằm chiếm hết gần 2 làn đường trên quốc lộ 1A, khiến giao thông qua đây bị ùn tắc.

Nhận được tin báo, công an xã Long Định và công an xã Long Hưng kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp Đội CSGT công an huyện Châu Thành cùng Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương, để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Tiền phong