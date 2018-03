Xe giường nằm tông hai xe máy, 4 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe khách giường nằm BKS 38B – 00289 chạy hướng Hà Nội – Hà Tĩnh, khi đi qua địa phận trên thì va chạm với hai xe máy biển số Nghệ An khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện và 1 người bị thương rất nặng. Vụ tai nạn khiến khu vực này ách tắc kéo dài.

Nhận được tin báo, Công an huyện Diễn Châu, Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an Nghệ An) đã có mặt tại hiện trường giải tỏa ách tắc, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, cả 4 nạn nhân đều quê xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

V. Đồng