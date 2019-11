Xe Fortuner đâm trúng bò thả rông, một chủ tịch xã phải giải trình

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h ngày 25/11 trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Thời điểm đó, chiếc xe ô tô Fortuner 7 chỗ mang BKS 38N-5606 chạy theo hướng Bắc - Nam, khi đến địa điểm trên thì bất ngờ gặp một con bò đang chạy rông lao ra giữa quốc lộ. Do tình huống quá bất ngờ, tài xế không kịp xử lý, tông thẳng vào con bò. Cú tông mạnh làm con bò chết tại chỗ, chiếc xe Fortuner móp đầu.

Vụ tai nạn do bò thả rông.





Anh V. tài xế chiếc xe gặp nạn may mắn không bị thương nhưng chưa hết hoảng sợ cho biết: “Tôi thực sự may mắn thoát khỏi vụ tai nạn, bởi thời điểm đó xe chạy với tốc độ lớn, rất may mắn là xe không bị lật. Nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra vì phía sau còn nhiều xe vận tải lớn đang lao tới".

Sáng ngày 26/11, ông Trần Việt Hà - Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cho hay, tối qua (25/11), ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, ông đã yêu cầu Chủ tịch UBND xã Thạch Liên báo cáo, giải trình lí do địa phương vẫn để người dân thả rông trâu, bò trên đường.

Ông Hà cho biết đã yêu cầu chủ tịch xã làm rõ, tuyên truyền cũng như quy trách nhiệm chủ nhân của con bò nêu trên.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà cũng đang mở đợt cao điểm xử lý vấn nạn trâu bò thả rông, thời gian từ ngày 20 đến 30/11.

"Tôi đã giao chủ tịch các xã, thị trấn không để tái diễn tình trạng trâu bò không có người chăn dắt. Địa phương nào không chấp hành, để trâu bò thả rông thì chủ tịch xã đó phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch huyện"- ông Hà nhấn mạnh.

Theo Dân trí