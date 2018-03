Xe đầu kéo lật ngang đè lên xe máy, thai phụ may mắn thoát chết trong gang tấc

Chiếc xe đầu kéo lật ngang đường (Ảnh Tuấn Dung)

Theo thời gian trên, xe đầu kéo màu đỏ biển số Hải Phòng đi đến địa bàn xã Cốc San thì bị lật ngang đường. Cùng thời điểm đó đi bên cạnh còn có hai người trên một xe gắn máy trong đó có một thai phụ mang bầu 6 tháng.

Chiếc xe đầu kéo hư hỏng nặng

Rất may khi xe đầu kéo lật xuống đường thì xe máy lại lọt thỏm đúng vị trí giữa đầu kéo và phần thùng xe phía sau, hai người trên xe máy vì đó mà thoát chết thần kỳ. Vụ tai nạn khiến chiếc xe đầu kéo bị hư hỏng nặng nhưng không có thiệt hại về người.

Chiếc xe máy lọt thỏm giữa phần đầu kéo và thùng xe

Thời gian gần đây liên tục ghi nhận các vụ lật xe đầu kéo trên khắp cả nước. Ngoài việc do lỗi chủ quan từ tài xế hay khách quan do đường xá thì người tham gia giao thông cũng nên chú ý cảnh giác, giữ khoảng cách an toàn với xe để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Theo Helino