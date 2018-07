Xe container đang chạy bỗng phát nổ rồi bốc cháy dữ dội, tài xế đạp cửa thoát thân

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h45 ngày 14/7, chiếc xe container BKS: 72R 016.. đang lưu thông trên tuyến QL1 theo hướng Nam - Bắc, khi qua địa bàn đoạn xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Phát hiện sự việc tài xế đã dừng xe và thoát ra ngoài an toàn. Người dân địa phương cũng đã dùng các phương tiện tại chỗ để cứu hỏa, tuy nhiên do chiếc xe bốc cháy quá dữ dội khiến công tác cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn.

Chiếc xe bốc cháy trên QL1.

Hiện trường xảy ra sự việc

Hơn 30 phút sau, hai xe chuyên dụng của đội CS PCCC số 4 Nghệ An cùng với 30 cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an huyện Diễn Châu, trạm CSGT Diễn Châu (PC67 Nghệ An) có mặt ứng cứu dập lửa.

Tuy nhiên mọi nỗ lực cố gắng bất thành, đến 22h ngọn lửa mới tạm thời được khống chế. Toàn bộ hàng hóa trên xe cùng chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Thơì đại